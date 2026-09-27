Asian Games 2026: स्क्वॉश में भारत को मिली दोहरी सफलता, अभय सिंह ने जीता सिल्वर तो अनाहत ने रचा इतिहास
एशियन गेम्स में भारत को स्क्वॉश में दोहरी सफलता मिली, जहां अभय सिंह और अनाहत सिंह ने सिंगल्स इवेंट में सिल्वर मेडल जीते।
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स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। एशियन गेम्स-2026 में रविवार के दिन भारत को स्क्वॉश में दोहरी और ऐतिहासिक सफलता मिली है। अभय सिंह और अनाहत ने मेंस एवं विमंस सिंगल्स के फाइनल में सिल्वर मेडल अपने नाम किए हैं। दोनों के पास गोल्ड जीतने का मौका था, लेकिन कड़ी मेहनत के बाद भी दोनों के हिस्से सिल्वर मेडल ही आया।
अभय एशियन गेम्स के फाइनल में पहुंचने वाले सिर्फ दूसरे भारतीय थे। उनसे पहले सौरभ घोषाल ने ये काम किया था। अगर वह गोल्ड जीत जाते तो ऐसा करने वाले पहले भारतीय होते। वहीं अनाहत एशियन गेम्स के फाइनल में पहुंचने वाली भारत की पहली महिला थीं। उनका ये सिल्वर मेडल इस इवेंट में स्क्वॉश में भारत का पहला सिल्वर है।
अभय सिंह गोल्ड से चूके
अभय सिंह को मेंस सिंगल्स के फाइनल में मलेशिया के इवान यो ने हरा दिया। मलेशियाई खिलाड़ी ने 3-0 से मैच अपने नाम किया। इवान ने सीधे गेमों में भारतीय खिलाड़ी को हराया। इवान ने पहला गेम 11-9 से जीता। यहां अभय कुछ प्रतिस्पर्धा करते हुए नजर आए, लेकिन मलेशियाई खिलाड़ी के सामने टिक नहीं सके। वहीं दूसरे गेम में तो वह इवान का मुकाबला नहीं कर सके। तीसरे गेम में भी यही हाल रहा और अभय अपनी गलतियों से ये मैच हार गए।
अनाहत ने किया कमाल
18 साल की अनाहत से उम्मीद थी कि वह वो काम करेंगी जो अभय नहीं कर पाए। हालांकि, ऐसा हो नहीं सका। अनाहत को भी मलेशियाई खिलाड़ी से हार मिली। अनाहत को सिवासंगारी सुब्रमण्यम ने 3-0 से हरा दिया। इसके बाद भी अनाहत इतिहास रचने में सफल रहीं। अनाहत भारत की पहली महिला स्क्वॉश खिलाड़ी हैं जिन्होंने एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल जीता है।
अनाहत मलेशिया की खिलाड़ी के सामने कुछ खास खेल नहीं दिखा पाईं। पहला और दूसरा गेम वह समान स्कोर 4-11 से हार गईं। तीसरे गेम में मलेशियाई खिलाड़ी ने 11-7 से जीत हासिल करते हुए मैच अपने नाम किया।
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