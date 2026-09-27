Asian Games : मेरठ की स्टार धाविका ने बनाया व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ समय, 4:09.46 के साथ मामूली अंतर से पदक से चूकीं

जागरण संवाददाता, मेरठ। एशियन गेम्स 2026 में स्टार एथलीट ओलिंपियन पारुल चौधरी ने महिलाओं की 1500 मीटर दौड़ में चौथा स्थान हासिल किया। पारुल ने 4 मिनट 09.46 सेकेंड का समय निकालकर अपना नया व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दर्ज किया। हालांकि वह पदक से चूक गईं, लेकिन व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ समय के साथ उनका प्रदर्शन आगामी स्पर्धाओं के लिए मजबूत संकेत माना जा रहा है।

1500 मीटर फाइनल में मुकाबला शुरू से ही तेज रहा। पारुल ने रेस के दौरान अग्रणी धाविकाओं के साथ बने रहने की कोशिश की, लेकिन अंतिम लैप में पदक की दौड़ में मामूली अंतर से पीछे रह गईं। बहरीन की नेली कोरिर ने 4:04.50 के गेम्स रिकार्ड समय के साथ स्वर्ण पदक जीता। चीन की ली चुनहुई 4:05.50 के साथ दूसरे और जापान की नोजोमी तनाका 4:06.14 के साथ तीसरे स्थान पर रहीं। भारत की दूसरी धाविका पूजा 4:16.78 के समय के साथ छठे स्थान पर रहीं।

पारुल के लिए इस दौड़ की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि उनका व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ समय रहा। 1500 मीटर में 4:09.46 का समय दर्ज कर उन्होंने अपनी गति और प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को साबित किया। एशियन गेम्स जैसे बड़े मंच पर व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना उनके लिए खास उपलब्धि है। पारुल का एशियन गेम्स अभियान अभी खत्म नहीं हुआ है। उनके सामने अगले दो दिनों में दो बड़ी चुनौतियां हैं। 27 सितंबर को महिलाओं की 3000 मीटर स्टीपलचेज फाइनल में वह उतरेंगी। इसके बाद 28 सितंबर को 5000 मीटर फाइनल में उनका मुकाबला होगा, जहां वह अपने पिछले एशियन गेम्स स्वर्ण पदक का बचाव करने उतरेंगी।