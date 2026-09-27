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Asian Games : मेरठ की स्टार धाविका ने बनाया व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ समय, 4:09.46 के साथ मामूली अंतर से पदक से चूकीं

By Amit Tiwari Edited By: Praveen Vashishtha
Published: Sun, 27 Sep 2026 01:30 PM (IST)

एशियन गेम्स में मेरठ की धाविका पारुल चौधरी ने 1500 मीटर दौड़ में अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ समय 4:09.46 दर्ज करते ...और पढ़ें

पिछले एशियन गेम्स में 5000 मीटर दौड़ में जापान की एथलीट को पछाड़तीं धाविका पारुल चौधरी। स्रोत इंटरनेट मीडिया

पिछले एशियन गेम्स में 5000 मीटर दौड़ में जापान की एथलीट को पछाड़तीं धाविका पारुल चौधरी। स्रोत इंटरनेट मीडिया

HighLights

  1. पारुल चौधरी ने 1500 मीटर दौड़ में चौथा स्थान हासिल किया।

  2. उन्होंने 4:09.46 का नया व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ समय दर्ज किया।

  3. अब 3000 मी. स्टीपलचेज और 5000 मी. फाइनल में उतरेंगी।

जागरण संवाददाता, मेरठ। एशियन गेम्स 2026 में स्टार एथलीट ओलिंपियन पारुल चौधरी ने महिलाओं की 1500 मीटर दौड़ में चौथा स्थान हासिल किया। पारुल ने 4 मिनट 09.46 सेकेंड का समय निकालकर अपना नया व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दर्ज किया। हालांकि वह पदक से चूक गईं, लेकिन व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ समय के साथ उनका प्रदर्शन आगामी स्पर्धाओं के लिए मजबूत संकेत माना जा रहा है।

1500 मीटर फाइनल में मुकाबला शुरू से ही तेज रहा। पारुल ने रेस के दौरान अग्रणी धाविकाओं के साथ बने रहने की कोशिश की, लेकिन अंतिम लैप में पदक की दौड़ में मामूली अंतर से पीछे रह गईं। बहरीन की नेली कोरिर ने 4:04.50 के गेम्स रिकार्ड समय के साथ स्वर्ण पदक जीता। चीन की ली चुनहुई 4:05.50 के साथ दूसरे और जापान की नोजोमी तनाका 4:06.14 के साथ तीसरे स्थान पर रहीं। भारत की दूसरी धाविका पूजा 4:16.78 के समय के साथ छठे स्थान पर रहीं।

पारुल के लिए इस दौड़ की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि उनका व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ समय रहा। 1500 मीटर में 4:09.46 का समय दर्ज कर उन्होंने अपनी गति और प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को साबित किया। एशियन गेम्स जैसे बड़े मंच पर व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना उनके लिए खास उपलब्धि है। पारुल का एशियन गेम्स अभियान अभी खत्म नहीं हुआ है। उनके सामने अगले दो दिनों में दो बड़ी चुनौतियां हैं। 27 सितंबर को महिलाओं की 3000 मीटर स्टीपलचेज फाइनल में वह उतरेंगी। इसके बाद 28 सितंबर को 5000 मीटर फाइनल में उनका मुकाबला होगा, जहां वह अपने पिछले एशियन गेम्स स्वर्ण पदक का बचाव करने उतरेंगी।

पारुल का कार्यक्रम इस बार खासा कठिन है। 1500 मीटर के बाद लगातार दो दिनों में 3000 मीटर स्टीपलचेज और 5000 मीटर जैसी लंबी दूरी की स्पर्धाएं उनके सामने हैं। ऐसे में अब उनकी चुनौती केवल गति की नहीं, बल्कि रिकवरी, स्टैमिना और रेस रणनीति की भी होगी। 1500 मीटर में पदक से चूकने के बाद पारुल के पास अगले दो फाइनल में वापसी का अवसर है। खासकर 5000 मीटर में वह अपने एशियन गेम्स खिताब का बचाव करेंगी। खेल प्रेमियों की निगाहें अब 27 और 28 सितंबर की इन दोनों स्पर्धाओं पर टिकी हैं।