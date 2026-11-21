स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली गोल्फ क्लब में आयोजित 16वें डीजीसी लेडीज ओपन एमेच्योर गोल्फ टूर्नामेंट में महिला खिलाड़ियों ने अपने खेल कौशल और प्रतिस्पर्धी जज्बे का शानदार प्रदर्शन किया।

तीन दिन तक चले इस टूर्नामेंट में 11 से लेकर 79 वर्ष तक की 112 महिला गोल्फरों ने हिस्सा लिया। खास बात यह रही कि एक ही मंच पर युवा प्रतिभाओं से लेकर अनुभवी खिलाड़ियों तक ने अपनी चुनौती पेश की।

अनुष्का ने जीता खिताब टूर्नामेंट में अनुष्का गुप्ता ने शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब अपने नाम किया। उन्होंने तीन राउंड में कुल 214 का स्कोर बनाया। अनुष्का ने पहले दिन तीन अंडर पार और तीसरे दिन दो अंडर पार का बेहतरीन कार्ड खेलकर अपनी बढ़त मजबूत की।