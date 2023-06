Sambalpur: हीराकुद एक्सप्रेस ट्रेन से गिरा 4 साल का मासूम, अस्पताल में डॉक्टर ने किया मृत घोषित

सोमवार के दिन संबलपुर जिले के जुजुमुरा स्टेशन में हीराकुद एक्सप्रेस ट्रेन से नीचे गिरे 4 वर्षीय एक बच्चे की मौत हो गई। इसकी रिपोर्ट दर्ज होने के बाद संबलपुर रेलवे पुलिस अपमृत्यु का मामला दर्ज कर हादसे की जांच कर रही है। संबलपुर रेलवे पुलिस के सूत्र के अनुसार यह हादसा अमृतसर से संबलपुर के रास्ते विशाखापट्टनम की ओर जाती हीराकुद एक्सप्रेस में हुआ।

हीराकुद एक्सप्रेस ट्रेन से गिरा 4 साल का मासूम अस्पताल में डॉक्टर ने किया मृत घोषित

Your browser does not support the audio element.

संवाद सूत्र, संबलपुर: ओडिशा में सोमवार के दिन, संबलपुर जिले के जुजुमुरा स्टेशन में हीराकुद एक्सप्रेस ट्रेन से नीचे गिरे 4 वर्षीय एक बच्चे की मौत हो गई। इसकी रिपोर्ट दर्ज होने के बाद संबलपुर रेलवे पुलिस अपमृत्यु का मामला दर्ज कर हादसे की जांच कर रही है। संबलपुर रेलवे पुलिस के सूत्र के अनुसार, यह हादसा अमृतसर से संबलपुर के रास्ते विशाखापट्टनम की ओर जाती हीराकुद एक्सप्रेस में हुआ। कैसे हुआ हादसा मध्यप्रदेश के छतरपुर जिले का रामचंद्र अहिरवार अपने परिवार के साथ इस ट्रेन में यात्रा कर रहा था। ट्रेन जब संबलपुर से भुवनेश्वर की ओर जा रही थी, तभी जुजुमुरा स्टेशन में ट्रेन रुकने पर रामचंद्र कुछ सामान खरीदने ट्रेन से नीचे उतरा था। तभी रामचंद्र का पुत्र रमन भी उसके पीछे-पीछे आया और असावधानीवश ट्रेन के डिब्बे से प्लेटफॉर्म पर गिरा और नीचे पटरी तक पहुंच गया। अस्पताल में किया मृत घोषित इस हादसे में रमन के सिर पर गहरी चोट लगी और उसे इलाज के लिए रेढ़ाखोल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। केंद्र ने ओडिशा सरकार को दिए 5-टी सचिव पर कार्रवाई करने के निर्देश, CM नवीन पटनायक बेहद करीबी हैं VK पांडियन

Edited By: Yashodhan Sharma