भुवनेश्वर में सरकारी बंदूक दुकान के सामने युवक की गोली मारकर हत्या, हिरासत में लिए गए 2 लोग

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। राजधानी भुवनेश्वर के बमीखाल इलाके में शनिवार तड़के एक युवक की बेहद करीब से गोली मारकर हत्या कर दी गई।

मृतक की पहचान हल्दीपड़िया निवासी सोनू नायक के रूप में हुई है। वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मामले में दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार, शनिवार तड़के करीब तीन बजे सोनू अपने चार दोस्तों के साथ एक वाहन से रसूलगढ़ स्थित पेट्रोल पंप की ओर जा रहा था।

इसी दौरान बमीखाल में सरकारी बंदूक दुकान के सामने पहले से घात लगाए बैठे कुछ बदमाशों ने उनके वाहन को रोक लिया। इसके बाद हमलावरों ने सोनू पर बेहद करीब से गोली चला दी। गोली उसके सिर में लगी और वह मौके पर ही गिर पड़ा।