ओडिशा: गंजाम भूस्खलन के मलबे से एक ही परिवार के 5 शव बरामद, 28 अक्टूबर को ढह गए थे 9 मकान

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा के गंजाम जिले के भूस्खलन प्रभावित गिडिपाबाली गांव में गुरुवार को एक ही परिवार के पांच सदस्यों के शव मलबे से निकाले गए। मृतकों में दंपती समेत उनके तीन बच्चे शामिल हैं। पांचों के शव मिलने के साथ ही सप्ताहभर से लापता इस परिवार की तलाश का दर्दनाक अंत हो गया। इस हादसे में अब तक सात लोगों की मौत हो चुकी है।

मृतकों की पहचान अरुण प्रधान (करीब 70 वर्ष), भूमिका प्रधान (करीब 27 वर्ष), विजय प्रधान (करीब 25 वर्ष), विजयलक्ष्मी प्रधान (छह वर्ष) और बागरी प्रधान (एक वर्ष) के रूप में हुई है। सभी गिडिपाबाली गांव के रहने वाले थे। स्वजन ने शवों की पहचान की। इसके बाद पांचों का अंतिम संस्कार कर दिया गया।

28 अक्टूबर की रात हुआ था हादसा गौरतलब है कि 28 अक्टूबर की रात कंधमाल-गंजाम सीमा पर स्थित गंगाबाली पहाड़ी में भीषण भूस्खलन हुआ था। इसकी चपेट में आकर गिडिपाबाली गांव के कम से कम नौ मकान पूरी तरह जमींदोज हो गए थे। हादसे के बाद से लापता लोगों की तलाश के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इससे पहले दो शव बरामद किए गए थे।

170 जवानों ने संभाला था मोर्चा कंधमाल के जिलाधिकारी वेदभूषण ने बताया कि बरामद पांचों शव एक ही परिवार के हैं। ओड्राफ, अग्निशमन सेवा, जिला स्वयंसेवी बल (डीवीएफ) और विशेष अभियान समूह (एसओजी) की टीमें बचाव अभियान में जुटी हैं। एनडीआरएफ, ओड्राफ और अग्निशमन सेवा के करीब 170 जवानों ने मोर्चा संभाल रखा है।