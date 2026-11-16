उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ओडिशा दौरे पर, भुवनेश्वर और कटक में दो कार्यक्रमों में हुए शामिल

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन सोमवार को एक दिवसीय दौरे पर ओडिशा पहुंचें। इस दौरान वे भुवनेश्वर और कटक में आयोजित दो महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे।

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, उपराष्ट्रपति सुबह 9:15 बजे भुवनेश्वर हवाई अड्डे पर पहुंचें। यहां से वे मेफेयर सैंक्चुरी पहुंचकर 17वीं ओडिशा विधानसभा के सदस्यों के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया।

विधायकों के लिए आयोजित यह प्रशिक्षण कार्यक्रम काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसमें विधानसभा की समिति प्रणाली और उसके कामकाज के तौर-तरीकों पर विशेष रूप से चर्चा होगी।

साथ ही संसदीय समिति प्रणाली के अनुरूप विधानसभा की समितियां किस प्रकार काम करती हैं, इसकी जानकारी विधायकों को दी जाएगी।

ओडिशा विधानसभा अध्यक्ष सुरमा पाढ़ी ने बताया कि प्रशिक्षण कार्यक्रम के पहले सत्र में विधानसभा की समिति प्रणाली पर चर्चा होगी।

इसमें संसद की समिति प्रणाली के कामकाज और उसी तर्ज पर ओडिशा विधानसभा में अपनाई जा रही व्यवस्था के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी।

भुवनेश्वर में कार्यक्रम संपन्न होने के बाद उपराष्ट्रपति कटक के लिए रवाना होंगे। दोपहर 12 बजे वे कटक के बिद्याधरपुर स्थित अरिलो में श्री श्री विश्वविद्यालय के नवनिर्मित भव्य टावर का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति दोपहर 2:05 बजे विशेष विमान से नई दिल्ली के लिए रवाना होंगे।