ओडिशा में शादी के बाद पहली बार ससुराल आए दामाद ने चुराए 5 लाख के गहने, गिरवी रखी ससुर की बाइक

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। राजधानी भुवनेश्वर में शादी के कुछ दिनों बाद ही एक नवविवाहित दामाद को ससुराल से सोने के गहने चोरी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। नयापल्ली पुलिस ने आरोपित राजेश कुमार नायक को गिरफ्तार किया है। वह मूल रूप से नयागढ़ का रहने वाला है और भुवनेश्वर के यूनिट-8 इलाके में किराये के मकान में रह रहा था।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, राजेश की कुछ दिन पहले यूनिट-8 इलाके की एक युवती से शादी हुई थी। शादी के बाद पहली बार ससुराल पहुंचने पर उसकी नजर अलमारी में रखे सोने के गहनों पर पड़ी। आरोप है कि घर में किसी के मौजूद नहीं रहने का फायदा उठाकर उसने करीब पांच लाख रुपये मूल्य के सोने के गहने चुरा लिए।

परिवार के सदस्यों को जब अलमारी से गहने गायब मिले, तो चोरी का पता चला। इसके बाद मामले की शिकायत नयापल्ली थाने में दर्ज कराई गई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू की और आरोपित को गिरफ्तार कर लिया।

ससुर की मोटरसाइकिल भी गिरवी रखी आरोपित पर अपने ससुर की मोटरसाइकिल ले जाकर उसे कहीं और गिरवी रखने का भी आरोप है। गहनों की चोरी और मोटरसाइकिल से जुड़े मामले को लेकर पुलिस ने कार्रवाई की है। हालांकि, इस संबंध में स्थानीय पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी है।