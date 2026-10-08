ओडिशा में मामूली विवाद के बाद रिटायर्ड फौजी ने ग्रामीण को मारी गोली, मौत के बाद हिरासत में आरोपी

जागरण संवाददाता,अनुगुल। अनुगुल जिले के बंतला इलाके में मंगलवार शाम मामूली कहासुनी के बाद हुए विवाद ने खूनी रूप ले लिया। तीखी बहस और हाथापाई के बाद एक सेवानिवृत्त सैन्यकर्मी ने कथित तौर पर घर से बंदूक लाकर 37 वर्षीय ग्रामीण को गोली मार दी। गोली छाती में लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

मृतक की पहचान बंतला गांव निवासी सुशांत प्रधान (37), उर्फ कालिया के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपित सेवानिवृत्त सैन्यकर्मी प्रकाश साहू (62) को बुधवार दोपहर हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। विवाद बढ़ने पर दोनों के बीच हाथापाई पुलिस के अनुसार, मंगलवार शाम करीब सात बजे बंतला के निम्बाचक के पास सुशांत प्रधान और प्रकाश साहू के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई। विवाद बढ़ने पर दोनों के बीच हाथापाई होने लगी। इसके बाद प्रकाश साहू कथित तौर पर अपने घर गया और अपनी दो नाली बंदूक लेकर वापस आया। आरोप है कि उसने सुशांत पर गोली चला दी।

गोली सुशांत की छाती में लगी और वह वहीं गिर पड़ा। बंतला थाना से महज पांच सौ मीटर की दूरी लार हुए इस वारदात के बाद आरोपित कथित तौर पर बंदूक मौके पर छोड़कर फरार हो गया। गोली चलने की सूचना मिलते ही बंतला पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और गंभीर रूप से घायल सुशांत को बंतला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया।

जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया वहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने घटनास्थल से हथियार जब्त कर लिया है। घटना की सूचना के बाद वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने भी मौके पर पहुंचकर जांच की। आरोपित की तलाश में पुलिस ने विभिन्न स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया।