ओडिशा में युवक ने SCB मेडिकल कॉलेज में टंकी से लगाई छलांग: सिर और सीने में गंभीर चोटें, हालत नाजुक

जागरण संवाददाता, कटक। कटक स्थित एससीबी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल परिसर में मंगलवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब एक युवक पानी की ऊंची टंकी पर चढ़ गया और काफी देर तक चले हाई-वोल्टेज ड्रामे के बाद वहां से छलांग लगा दी।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, युवक काफी समय तक टंकी के ऊपर बैठा रहा। उसे नीचे उतारने के प्रयास किए गए, लेकिन अंततः उसने टंकी से छलांग लगा दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के तुरंत बाद उसे अस्पताल के कैजुअल्टी वार्ड में भर्ती कराया गया।

सिर और सीने में गंभीर चोटें आई घायल युवक की पहचान जाजपुर टाउन क्षेत्र निवासी राजेश परिड़ा के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वह मानसिक बीमारी से पीड़ित है और उसका उपचार भी चल रहा था।