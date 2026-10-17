ओडिशा के इस मंदिर में 16 दिनों की होती है नवरात्र, भुनी हुई मछली का लगाया जाता है भोग; कैसे पहुंचें?

डिजिटल डेस्क,भुवनेश्वर। देशभर में नवरात्र 9 दिनों तक मनाया जाता है, लेकिन ओडिशा के पुरी जिले में स्थित प्रसिद्ध रामचंडी मंदिर में यह परंपरा बिल्कुल अनूठी है। कोणार्क से महज 5 किलोमीटर दूर स्थित इस शक्तिपीठ में नवरात्र पूरे 16 दिनों तक चलता है।

इस 16 दिवसीय अनुष्ठान को स्थानीय परंपरा में 'सोला पूजा' या 'पार्वण पूजा' के नाम से जाना जाता है। मूलाष्टमी से शुरू होकर महाष्टमी तक चलने वाले इस महाउत्सव में मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की आराधना, विशेष भोग और अद्वितीय अनुष्ठानों का विधान है।

समय के साथ प्राकृतिक आपदाओं ने इसके एक बड़े हिस्से को नष्ट कर दिया है, फिर भी अपनी पवित्रता के कारण, यहां हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। 16 दिनों की विशेष पूजा और परंपराएं उत्सव की शुरुआत 108 कलशों के जल से मां के भव्य अभिषेक और अखंड ज्योति की स्थापना के साथ होती है। इन 16 दिनों के दौरान देवी रामचंडी को भुवनेश्वरी, मातंगी, महाकाली और महिषामर्दिनी समेत कई प्रमुख रूपों में सजाया जाता है। दिन में दो बार चंडी पाठ, मछली की बलि सामान्यतः देवी पीठों में दिन में एक बार चंडी पाठ की परंपरा होती है, लेकिन रामचंडी मंदिर में दोपहर और रात दोनों समय चंडी पाठ का आयोजन किया जाता है। माता को प्रतिदिन खिचड़ी, दाल, चावल, तरह-तरह के पीठा और खीर अर्पित की जाती है। इसके अतिरिक्त, प्राचीन काल से चली आ रही परंपरा के अनुसार, कुशभद्रा नदी से मछुआरों द्वारा लाई गई भुनी हुई मछली का भोग भी देवी को चढ़ाया जाता है।

मंदिर से जुड़ी ऐतिहासिक व पौराणिक मान्यताएं पौराणिक कथाओं के अनुसार, भगवान श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त करने हेतु युद्ध से पहले इस स्थान पर देवी चंडी की कठिन तपस्या की थी। प्रभु राम द्वारा पूजे जाने के कारण ही इस धाम का नाम 'रामचंडी' पड़ा।

कालापहाड़ से रक्षा की लोककथा लोकगाथा के अनुसार,17वीं शताब्दी में कालापहाड़ नाम के एक हिंदू ब्राह्मण ने इस्लाम अपना लिया और सभी हिंदू मंदिरों को नष्ट करने की कसम खाई। उसने रामचंडी मंदिर के आगे स्थित सूर्य मंदिर को तो काफी हद तक नुकसान पहुंचाने में सफल रहा, लेकिन रामचंडी मंदिर को नष्ट नहीं कर सका।



कथा है कि जब कालापहाड़ ने मंदिर को नष्ट करने का प्रयास किया, तब माता रामचंडी एक दासी का वेश धारण कर मंदिर से बाहर निकल आईं और कुशभद्रा नदी में अंतरध्यान हो गईं, जिससे मंदिर की पवित्रता सुरक्षित रही।