जागरण संवाददाता, पुरी। महाप्रभु श्रीजगन्नाथ के दर्शन के लिए पुरी पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को अब नकली गाइडों से सावधान रहने की जरूरत है। श्रीमंदिर के आसपास गाइड का चोला ओढ़कर श्रद्धालुओं को अपने जाल में फंसाने और उनसे जबरन पैसे वसूलने वाले पांच आरोपितों को पुरी पुलिस ने गिरफ्तार किया है।

ये लोग खुद को गाइड बताकर श्रद्धालुओं पर अपनी सेवा लेने का दबाव बनाते थे। इनकार करने पर उनके साथ गाली-गलौज करने और धमकाने से भी बाज नहीं आते थे। दो अलग-अलग मामलों में कार्रवाई पुरी के एसपी प्रतीक सिंह ने मीडिया को यह जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ने दो अलग-अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए पांच आरोपितों को गिरफ्तार किया है। पहली गिरफ्तारी 22 नवंबर को श्रीमंदिर के उत्तर द्वार परिक्रमा मार्ग के पास हुई। यहां एक व्यक्ति को पकड़ा गया। वहीं, 23 नवंबर को पश्चिम द्वार परिक्रमा मार्ग के पास चार अन्य आरोपितों को गिरफ्तार किया गया।

एसपी के अनुसार, आरोपित श्रद्धालुओं को जबरन गाइड सेवा देने के नाम पर पैसे मांगते थे। उनकी मांग पूरी नहीं करने पर श्रद्धालुओं के साथ अभद्र व्यवहार और धमकी दी जाती थी। इस संबंध में सिंहद्वार थाने में दो मामले दर्ज किए गए हैं। 22 नवंबर को केस संख्या 275 और 23 नवंबर को केस संख्या 276 के तहत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं में कार्रवाई की गई है।