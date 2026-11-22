जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ऐतिहासिक कटक बालियात्रा के उद्घाटन के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु 24 नवंबर को कटक पहुंचेंगी। इस बार उनका आगमन खास होगा।

राष्ट्रपति सड़क मार्ग के बजाय नौका से बालियात्रा मैदान पहुंचेंगी। उनकी जलयात्रा के लिए विशेष नौका तैयार की जा रही है। सुरक्षा के लिहाज से सात नौकाओं का काफिला उनके साथ रहेगा, जिसकी अगुवाई भारतीय नौसेना की नाव करेगी।

राष्ट्रपति, बोटिंग क्लब से कलिंग तारिणी नौका पर सवार होकर कटक इन कटक के पिछले गेट के पास बनाए जा रहे अस्थायी गड़गड़िया घाट तक पहुंचेंगी।

यहां से निर्धारित मार्ग से ओआरमास क्षेत्र होते हुए गणकवि वैष्णव पाणि मंच पर जाएंगी। इसी मंच से वह बालियात्रा का उद्घाटन करेंगी। इस दौरान कटक नगर निगम (सीएमसी) की स्थापना के 150 वर्ष पूरे होने पर आयोजित समारोह में भी शामिल होंगी।