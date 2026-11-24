जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु मंगलवार को अपने ओडिशा दौरे पर भुवनेश्वर पहुंचीं। बीजू पटनायक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर राज्यपाल डॉ. हरिबाबू कंभमपति के स्थान पर राज्यपाल ब्रजमोहन राम और मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे।

राष्ट्रपति के ओडिशा आगमन पर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने राज्य की जनता की ओर से उनका स्वागत करते हुए उनके सुखद एवं यादगार प्रवास की कामना की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति का ओडिशा आगमन राज्य के लिए गौरव का विषय है।