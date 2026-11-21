जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में ओडिशा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (ओयूएटी) ने एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों की ओर से विकसित 11 नई फसल किस्मों को राज्यस्तरीय किस्म अनुमोदन समिति ने मंजूरी दे दी है।

इनमें नौ खेतिहर और दो बागवानी फसलें शामिल हैं। नई किस्में अधिक उत्पादन देने के साथ पोषक तत्वों से भरपूर और रोग-पोखों के प्रति सहनशील हैं। जल्द ही इन्हें राज्य के किसानों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। इन नई किस्मों में कपास की ‘शुभम’, अरहर की ‘श्रीधर’ और ‘श्रीहरि’, सरसों की ‘सुवर्णा’ और ‘संभावी’, तिल की ‘कजल’, अलसी की ‘तारा’, धान की ‘परब’ और ‘नम्रता’, नारियल की ‘कोणार्क’ तथा केले की ‘पट चंदन’ शामिल हैं। चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों के लिए उपयोगी होगी ‘पट चंदन’ ओयूएटी ने पहली बार केले की नई किस्म ‘पट चंदन’ विकसित की है। आकर्षक सुगंध, बड़े और लंबे फल इसकी खासियत हैं। यह किस्म पनामा विल्ट, बनाना बंची टॉप और सिगाटोका पत्ती धब्बा रोग के प्रति प्रतिरोधी है। इसकी उपज चंदनपुर पटाकपुरा और चंपा किस्मों की तुलना में क्रमशः 44.15 और 69.38 प्रतिशत अधिक है। पौधे की ऊंचाई कम होने के कारण तेज हवा और चक्रवात प्रभावित तटीय क्षेत्रों में इसकी खेती विशेष रूप से लाभकारी होगी।

नारियल की संकर किस्म ‘कोणार्क’ में अधिक फल देने की क्षमता है। इससे सूखा नारियल गूदा और तेल का अधिक उत्पादन संभव होगा। यह रुगोज स्पाइरलिंग व्हाइटफ्लाई और गैंडा भृंग के प्रति सहनशील है। कम जीआई वाला धान, तेल उत्पादन में भी मिलेगी मदद धान की ‘परब’ और ‘नम्रता’ किस्में अधिक उपज देने के साथ जिंक, आयरन और एंटीऑक्सीडेंट जैसे पोषक तत्वों से भरपूर हैं। इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स (जीआई) कम है। ऐसे में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार में इनकी अच्छी मांग होने की संभावना है।

कपास की ‘शुभम’ किस्म से प्रति हेक्टेयर औसतन 19.80 क्विंटल उत्पादन मिलेगा। बेहतर रेशे की गुणवत्ता और रोग-पोखों के प्रति सहनशीलता इसे किसानों के लिए बेहतर विकल्प बनाती है। सरसों की ‘सुवर्णा’ और ‘संभावी’ किस्में अधिक तापमान सहने में सक्षम हैं। इनसे खाद्य तेल उत्पादन बढ़ाने और आयात पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी।

अलसी की ‘तारा’ किस्म कोरापुट, रायगड़ा और केन्दुझर जैसे आदिवासी बहुल जिलों के किसानों के लिए उपयोगी होगी। वहीं, काले बीज वाली तिल की ‘कजल’ किस्म भी अपनी विशेषताओं के कारण किसानों और उपभोक्ताओं के बीच लोकप्रिय होने की उम्मीद है। अरहर की जल्दी पकने वाली ‘श्रीधर’ और ‘श्रीहरि’ किस्में वर्षा आधारित ऊंची जमीन पर खेती और फसल विविधीकरण को बढ़ावा देंगी।