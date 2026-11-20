जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। संभावित चक्रवात का प्रभाव धीरे-धीरे कम हो रहा है, लेकिन राज्य में बाढ़ की आशंका और लोगों की सुरक्षा को देखते हुए जल संसाधन विभाग ने सतर्कता और तैयारियां जारी रखी हैं।

इसी क्रम में विभाग की प्रमुख शासन सचिव शुभा शर्मा ने गुरुवार को उच्चस्तरीय बैठक कर राज्य के विभिन्न नदी बेसिनों में बारिश की स्थिति, जलाशयों के जलस्तर और बाढ़ से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की।

बैठक में शुभा शर्मा ने सभी मुख्य अभियंताओं और नदी बेसिन प्रबंधकों से उनके क्षेत्रों में हुई बारिश, जलाशयों के जलस्तर, उनमें पानी के प्रवाह और निकासी तथा प्रमुख जल संरचनाओं की कार्यशील स्थिति की जानकारी ली।

उन्होंने अधिकारियों को बारिश की बदलती स्थिति, जलाशयों में पहुंच रहे पानी और वहां से छोड़े जा रहे पानी पर लगातार नजर रखने का निर्देश दिया। साथ ही निर्धारित नियमों और सुरक्षा मानकों के अनुरूप जलाशयों का संचालन सुनिश्चित करने को कहा।

अगले 24 घंटे बेहद महत्वपूर्ण मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि चक्रवात का प्रभाव कम होने के बावजूद बाढ़ प्रबंधन की तैयारियों में किसी तरह की ढिलाई नहीं बरती जानी चाहिए। उन्होंने अगले 24 घंटे को बेहद महत्वपूर्ण बताते हुए सभी संबंधित अधिकारियों को दिन-रात सतर्क रहने का निर्देश दिया। जल प्रवाह में होने वाले बदलावों की लगातार निगरानी करने और किसी भी संभावित खतरे की सूचना तत्काल देने को कहा गया।