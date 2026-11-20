चक्रवात का असर कम, फिर भी सतर्कता और तैयारी जारी; मुख्य सचिव ने की ओडिशा में बाढ़ स्थिति की समीक्षा
चक्रवात का प्रभाव कम होने के बावजूद ओडिशा में बाढ़ की आशंका और लोगों की सुरक्षा को देखते हुए जल संसाधन विभाग सतर्क है।
HighLights
चक्रवात का प्रभाव कम होने पर भी बाढ़ की आशंका।
जल संसाधन विभाग ने तैयारियों की उच्चस्तरीय समीक्षा की।
अगले 24 घंटे महत्वपूर्ण, अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश।
जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। संभावित चक्रवात का प्रभाव धीरे-धीरे कम हो रहा है, लेकिन राज्य में बाढ़ की आशंका और लोगों की सुरक्षा को देखते हुए जल संसाधन विभाग ने सतर्कता और तैयारियां जारी रखी हैं।
इसी क्रम में विभाग की प्रमुख शासन सचिव शुभा शर्मा ने गुरुवार को उच्चस्तरीय बैठक कर राज्य के विभिन्न नदी बेसिनों में बारिश की स्थिति, जलाशयों के जलस्तर और बाढ़ से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की।
बैठक में शुभा शर्मा ने सभी मुख्य अभियंताओं और नदी बेसिन प्रबंधकों से उनके क्षेत्रों में हुई बारिश, जलाशयों के जलस्तर, उनमें पानी के प्रवाह और निकासी तथा प्रमुख जल संरचनाओं की कार्यशील स्थिति की जानकारी ली।
उन्होंने अधिकारियों को बारिश की बदलती स्थिति, जलाशयों में पहुंच रहे पानी और वहां से छोड़े जा रहे पानी पर लगातार नजर रखने का निर्देश दिया। साथ ही निर्धारित नियमों और सुरक्षा मानकों के अनुरूप जलाशयों का संचालन सुनिश्चित करने को कहा।
अगले 24 घंटे बेहद महत्वपूर्ण
मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि चक्रवात का प्रभाव कम होने के बावजूद बाढ़ प्रबंधन की तैयारियों में किसी तरह की ढिलाई नहीं बरती जानी चाहिए।
उन्होंने अगले 24 घंटे को बेहद महत्वपूर्ण बताते हुए सभी संबंधित अधिकारियों को दिन-रात सतर्क रहने का निर्देश दिया। जल प्रवाह में होने वाले बदलावों की लगातार निगरानी करने और किसी भी संभावित खतरे की सूचना तत्काल देने को कहा गया।
विशेष रूप से जलाशयों में अचानक अधिक पानी आने की आशंका, निचले इलाकों की स्थिति का आकलन और जरूरत पड़ने पर तत्काल समन्वित कार्रवाई करने पर जोर दिया गया।
जिला प्रशासन के साथ बेहतर समन्वय पर जोर
सक्रिय बाढ़ प्रबंधन के लिए क्षेत्रीय अधिकारियों, नदी बेसिन प्राधिकरणों और जिला प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय बनाए रखने का निर्देश दिया गया।
बैठक में कहा गया कि लगातार निगरानी, समय पर सूचनाओं का आदान-प्रदान और आपात स्थिति से निपटने की तैयारी के जरिए आम लोगों, उनकी आजीविका और महत्वपूर्ण जल संरचनाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है।
विभाग ने स्पष्ट किया कि चक्रवात का प्रभाव कम होने के बावजूद राज्य में 24 घंटे निगरानी, सतर्कता और समन्वित तैयारियां जारी रहेंगी।
संभावित खतरे का पहले से आकलन करने और किसी भी आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई के लिए सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को अलर्ट रहने का निर्देश दिया गया है।
यह भी पढ़ें- चक्रवात 'अकवान' से निपटने को ओडिशा अलर्ट, नदियों और बांधों पर रात में गश्त और बाढ़ निगरानी तेज