Odisha Weather Update: ओडिशा में बारिश थमते ही लौटी ठिठुरन, NH-326 पर अचानक छाया घना कोहरा; थमे वाहनों के पहिए

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। गजपति जिले के मोहना और अन्य अंदरूनी इलाकों में हाल की बारिश के बाद मौसम का मिजाज बदल गया है। क्षेत्र में मौसम की पहली ठंड महसूस होने लगी है। सुबह के समय घने कोहरे ने राष्ट्रीय राजमार्ग-326 को अपनी चपेट में ले लिया है। इससे सड़कों पर दृश्यता काफी कम हो गई है और वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो रही है।

कोहरे के कारण वाहन चालकों को आवागमन में परेशानी हो रही है। दुर्घटना की आशंका को देखते हुए चालकों को सावधानी बरतने, हेडलाइट जलाकर वाहन चलाने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने की सलाह दी गई है। सावधानी से वाहन चलाने की अपील एक ट्रक चालक ने बताया कि कोहरे के कारण सड़क पर दृश्यता काफी कम हो गई है। हालांकि सावधानीपूर्वक वाहन चलाने से उसने अपनी यात्रा पूरी की। उसने कहा कि सड़क पर घना कोहरा छाया हुआ है। ऐसे में सभी वाहन चालकों को सतर्क रहने और हेडलाइट जलाकर ही वाहन चलाने की जरूरत है।