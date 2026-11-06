ओडिशा में इस साल 8 जगह पर होगा ईको रिट्रीट, भितरकनिका और पुटसिल सूची से हुए बाहर

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा में इस वर्ष इको रिट्रीट के आयोजन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। पिछले वर्ष सात स्थानों पर इको रिट्रीट का आयोजन किया गया था, जबकि इस बार आठ पर्यटन स्थलों पर इसका आयोजन होगा। इस बार की सूची से केंद्रापड़ा जिले के भितरकनिका और कोरापुट के पुटसिल को बाहर कर दिया गया है। वहीं, तीन नए स्थानों तलमाली, कोलाब और कुसुमबंधा को शामिल किया गया है।

इनके अलावा पिछले वर्ष की तरह कोणार्क, सोनापुर, दारिंगबाड़ी, हीराकुद और सतकोसिया में भी इको रिट्रीट का आयोजन किया जाएगा। इको रिट्रीट की तैयारियों की समीक्षा शुक्रवार को उपमुख्यमंत्री एवं पर्यटन मंत्री प्रभाती परिडा ने पर्यटन भवन में इको रिट्रीट की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने बेहतर पर्यटन सुविधाओं के विकास, सुचारु संचालन और पर्यटकों को आरामदायक अनुभव उपलब्ध कराने पर जोर दिया। साथ ही राज्य में पर्यटन के बढ़ते दायरे में स्थानीय समुदाय की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने की बात कही।

बैठक में तय किया गया कि इको रिट्रीट की योजना और संचालन में स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना प्राथमिकता होगी। स्थानीय युवक-युवतियों और समुदाय के लोगों को रोजगार के पर्याप्त अवसर देने के साथ पर्यटन से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों में शामिल किया जाएगा। स्थानीय कारीगरों, कलाकारों और उद्यमियों को भी इससे जोड़ा जाएगा।