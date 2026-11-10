Odisha Weather Update: ओडिशा का कश्मीर बना 'कोल्ड जोन', 14°C तक गिरा पारा; घने कोहरे में चेहरे दिखना बंद

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा के कंधमाल जिले में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। न्यूनतम तापमान में गिरावट के साथ घने कोहरे ने जनजीवन को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। जिले के मुख्यालय फुलबानी में मंगलवार को न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि दरिंगबाड़ी में तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रहा।

सुबह घने कोहरे से दृश्यता प्रभावित जानकारी के अनुसार, पांच नवंबर से ही जिले में ठंड का असर बढ़ने लगा है। तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। इसके साथ ही सुबह के समय कई इलाकों में घना कोहरा छाने से दृश्यता काफी कम हो गई है। मंगलवार सुबह करीब सात बजे भी कई क्षेत्रों में इतना घना कोहरा छाया रहा कि कुछ दूरी पर खड़े लोगों के चेहरे तक पहचानना मुश्किल हो रहा था।

हालांकि, दिन में मौसम अपेक्षाकृत सामान्य बना हुआ है, लेकिन सूर्यास्त के बाद ठंड का असर काफी बढ़ जा रहा है। देर रात और सुबह के समय कनकनी अधिक महसूस की जा रही है। घने कोहरे के कारण सड़कों पर वाहनों की आवाजाही भी प्रभावित हो रही है। कम दृश्यता के चलते वाहन चालकों को काफी सावधानी बरतनी पड़ रही है।