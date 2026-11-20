जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। लगातार हो रही बारिश को देखते हुए जल संसाधन विभाग के अधिकारी और अभियंता विभिन्न मरम्मत किए गए तटबंधों, कमजोर नदी तटबंधों और महत्वपूर्ण जल संसाधन परियोजनाओं की स्थिति का जायजा ले रहे हैं। इस निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य मरम्मत कार्यों की मजबूती, स्थायित्व और सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

इसी क्रम में अधिकारियों ने ऋषिकुल्या नदी के बाएं बाढ़ नियंत्रण तटबंध पर भीमपुर, कोलिडासपुर और पुरुषोत्तमपुर क्षेत्र के कुमारी गांव के पास पहले मरम्मत किए गए तटबंध टूटने वाले स्थानों का निरीक्षण किया। इस दौरान तटबंधों की स्थिरता, पानी के बहाव और मिट्टी के कटाव जैसी संभावित समस्याओं पर विशेष ध्यान दिया गया।