ओडिशा में विजिलेंस का बड़ा एक्शन: मृदा संरक्षण उप निदेशक के 8 ठिकानों पर रेड, आय से अधिक संपत्ति का मामला

जागरण संवाददाता, राउरकेला। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के गंभीर आरोपों के घेरे में आए सुंदरगढ़ के मृदा संरक्षण उप निदेशक सह वाटरशेड परियोजना निदेशक प्रसन्न कुमार पात्रा के आठ ठिकानों पर शुक्रवार को ओडिशा विजिलेंस ने एक साथ छापेमारी की।

यह सघन कार्रवाई अधिकारी के भुवनेश्वर, सुंदरगढ़ और कटक स्थित आवास, कार्यालय और रिश्तेदारों के घर पर की जा रही है। विजिलेंस की इस त्वरित कार्रवाई से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। चल-अचल संपत्तियों का बारीकी से आकलन विजिलेंस विभाग के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, यह छापेमारी सुंदरगढ़ के विशेष विजिलेंस न्यायाधीश द्वारा जारी किए गए सर्च वारंट के आधार पर की जा रही है। भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए चलाए जा रहे इस बड़े अभियान में विजिलेंस के एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी), चार पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी), 13 इंस्पेक्टर, पांच सहायक उप-निरीक्षक (एएसआई) और अन्य सहायक कर्मचारियों की कई टीमें शामिल हैं। जांच टीमें अधिकारी की चल-अचल संपत्तियों का बारीकी से आकलन कर रही हैं।

ससुराल में भी विजिलेंस की टीमें लगातार तलाशी ले रही जांच के दायरे में आए आठ प्रमुख स्थानों में भुवनेश्वर के नयापल्ली स्थित श्रावणी रेजीडेंसी की दूसरी मंजिल पर फ्लैट नंबर 8, भुवनेश्वर के ही मंचनाथ विला के फेज-2 में स्थित तीन दोमंजिला आवासीय भवन (एम-105, एम-110 और एम-115) और बलियंता में एक अन्य दोमंजिला इमारत शामिल है।

इसके साथ ही, सुंदरगढ़ स्थित मृदा संरक्षण उप निदेशक सह वाटरशेड परियोजना निदेशक कार्यालय में उनके कक्ष, कार्यालय के सामने स्थित उनके सरकारी आवास तथा कटक जिले के बांकी थाना अंतर्गत चर्चिका गांव में उनके ससुराल में भी विजिलेंस की टीमें लगातार तलाशी ले रही हैं।