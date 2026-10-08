ओडिशा में CBI का एक्शन: 12000 रिश्वत लेते धराया EMRS का प्रिंसिपल, ANM से मांगी थी घूस

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा के नुआपड़ा स्थित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) के प्राचार्य सी. कृष्ण मूर्ति नायडू को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआइ) ने 12 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है।

प्राचार्य पर विद्यालय में कार्यरत एक महिला सहायक नर्स मिडवाइफ (एएनएम) के सेवा विस्तार की सिफारिश करने के एवज में 20 हजार रुपये मांगने का आरोप है।

शिकायत मिलने के बाद सीबीआई ने जाल बिछाया और सात अक्टूबर की शाम उसे कथित तौर पर रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ पकड़ लिया।

सीबीआई के अनुसार, इस मामले में सात अक्टूबर 2026 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। शिकायतकर्ता महिला ने आरोप लगाया था कि प्राचार्य ने एएनएम के रूप में उसकी सेवा अवधि बढ़ाने की सिफारिश करने के लिए 20 हजार रुपये की मांग की थी। बातचीत के बाद प्राचार्य 12 हजार रुपये लेने पर सहमत हो गया।