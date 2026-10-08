घर में पटाखा बनाने के दौरान विस्फोट, ओडिशा में 1 की जान गई और 4 की हालत गंभीर

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। दीपावली में अभी एक महीने का समय बाकी है, लेकिन त्योहार की तैयारियां शुरू हो गई हैं।

लोग जहां रोशनी के पर्व को धूमधाम से मनाने की योजना बना रहे हैं, वहीं पटाखे बनाने वाले कारीगर और कारोबारी भी इसकी तैयारी में जुट गए हैं।

इस बीच, ओडिशा के जगतसिंहपुर जिले में गुरुवार दोपहर पटाखे बनाते समय हुए विस्फोट में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए।

हादसा तिरतोल थाना क्षेत्र के महील गांव में हुआ। विस्फोट इतना जोरदार था कि मकान की दीवारों में दरारें पड़ गईं और घर के अंदर रखा सामान बिखर गया।

जानकारी के अनुसार, महील गांव में मनोरंजन स्वाईं के घर में गुरुवार दोपहर पटाखे बनाने का काम चल रहा था। इसी दौरान किसी कारणवश पटाखों में विस्फोट होने लगा।

अचानक हुए धमाकों से घर में अफरातफरी मच गई। वहां मौजूद परिवार के सदस्यों ने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन वे सुरक्षित बाहर नहीं निकल सके। पटाखों की आग की चपेट में आने से कई लोग घायल हो गए।