छात्र संघ चुनाव से पहले ओडिशा के व्यासनगर कॉलेज परिसर में बम धमाके, दहशत में स्टूडेंट

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। छात्र संघ चुनाव से पहले जाजपुर रोड स्थित व्यासनगर स्वायत्त महाविद्यालय परिसर में बम धमाकों की घटना से छात्र-छात्राओं में दहशत फैल गई है।

तड़के करीब 3:20 बजे महाविद्यालय के प्राचार्य के आवास के सामने अचानक बम फटने की आवाज सुनाई दी। इसके कुछ देर बाद महाविद्यालय परिसर में स्थित पठाणी सामंत छात्रावास के सामने भी तीन से चार बम फटे। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है।