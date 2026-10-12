ओडिशा में शिक्षा विभाग अधिकारी के 7 ठिकानों पर एक साथ छापा, आय से अधिक संपत्ति का मामला

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में ओडिशा विजिलेंस की टीम ने अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जयदेव जेना के सात ठिकानों पर छापेमारी की है।

बरहमपुर के विशेष विजिलेंस न्यायाधीश द्वारा जारी तलाशी वारंट के आधार पर यह कार्रवाई की जा रही है।छापेमारी में तीन अतिरिक्त एसपी, चार डीएसपी, 9 इंस्पेक्टर और अन्य सहयोगी कर्मचारियों की टीम शामिल है। भुवनेश्वर, गंजाम और जाजपुर जिलों के विभिन्न स्थानों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया जा रहा है।