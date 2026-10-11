किराए पर गाड़ियां लो, बेचो और हो जाओ फरार; ओडिशा पुलिस ने ट्रक चोरी करने वाले 2 भाइयों को किया गिरफ्तार

एजेंसी, भुवनेश्वर। ओडिशा में पुलिस ने दो भाइयों को गिरफ्तार करके एक परिवार द्वारा चलाए जा रहे ट्रक चोरी के गिरोह का पर्दाफाश किया है।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि ट्रक चोरी के एक मामले की जांच के दौरान मंचेश्वर पुलिस ने दो भाइयों - मनोज महापात्रा और अशोक कुमार महापात्रा - को गिरफ्तार किया। ये दोनों निरंजन महापात्रा के बेटे हैं, जो खुद भी इस मामले में आरोपी हैं।