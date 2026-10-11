ओडिशा के गजपति में 3 तेंदुए की खाल जब्त, 6 आरोपी गिरफ्तार; वन्यजीव तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई

एजेंसी, गजपति। ओडिशा के गजपति वन प्रभाग ने वन्यजीवों की तस्करी के खिलाफ चलाए गए एक विशेष अभियान के तहत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। दो दिनों तक चली इस कार्रवाई में पुलिस और वन विभाग की टीम ने आरोपियों के पास से तेंदुए की तीन खालें बरामद की हैं।

शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अधिकारियों ने बताया कि असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट (ACF) शाइन श्री दास की अगुवाई में एक स्पेशल एनफोर्समेंट टीम बनाई गई थी। इस टीम में देवगिरी और मोहना के रेंज ऑफिसर, रीजनल टाइगर फोर्स (RTF), फॉरेस्टर, फॉरेस्ट गार्ड और वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन स्क्वाड के सदस्य शामिल थे।

7 अक्टूबर को पार्लाखेमुंडी और मोहना में वन्यजीवों के संदिग्ध व्यापार सौदे के बारे में मिली पक्की जानकारी के आधार पर, टीम ने 8 अक्टूबर की सुबह पार्लाखेमुंडी शहर में नए बस स्टैंड के पास पहली रेड की। इस छापामारी के दौरान, दो लोगों को गिरफ्तार किया गया। जिनकी पहचान कासिनगर पुलिस स्टेशन के तहत हदुभंगी गांव के रहने वाले जी. रबी (40) और परिदा गांव के रहने वाले प्रफुल्ल घंटा (42) के तौर पर हुई। उनके पास से तेंदुए की दो खालें, एक मोटरसाइकिल और दो मोबाइल फोन जब्त किए गए। अधिकारियों ने बताया कि देवगिरी फॉरेस्ट रेंज में वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। चार और लोगों को किया गिरफ्तार शुरुआती पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर, स्पेशल एनफोर्समेंट टीम ने शनिवार सुबह मोहना फॉरेस्ट रेंज के तहत पानिगंडा सेक्शन में दूसरा ऑपरेशन चलाया, जिसमें चार और लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार लोगों की पहचान कंधमाल जिले के ब्राह्मणीगाडा पुलिस स्टेशन के तहत टियारीगांव के रहने वाले जोगा मल्लिक (36); कंधमाल ज़िले के डारिंगबाड़ी पुलिस स्टेशन के तहत डासिंगबाड़ी के रहने वाले बिजयानंदा नाइक (23) और दीपक कुमार नाइक (25); और अडोवा पुलिस स्टेशन के तहत पानिगंडा के रहने वाले त्रिलोचन पात्रा (35) के तौर पर हुई।

तेंदुए की तीन खाल बरामद दूसरे ऑपरेशन के दौरान, टीम ने एक और तेंदुए की खाल, दो मोटरसाइकिल और चार मोबाइल फोन जब्त किए। इस तरह, दोनों ऑपरेशन में जब्त की गई तेंदुए की खालों की कुल संख्या तीन हो गई है।

अधिकारियों ने बताया कि जांचकर्ता वन्यजीवों की तस्करी करने वाले संदिग्ध नेटवर्क के पिछले और अगले कनेक्शन की जांच कर रहे हैं। इसका मकसद उन शिकारियों की पहचान करना है जिन्होंने खालें सप्लाई की थीं और अंतर-राज्यीय वन्यजीव अपराध सिंडिकेट के साथ संभावित कनेक्शन का पता लगाना है।

वन विभाग हाल ही में जब्त की गई चीजों की तुलना कुछ हफ्तो पहले बालियागुडा वन विभाग द्वारा संभाले गए तेंदुए की खाल के मामले से भी कर रहा है। अधिकारियों के मुताबिक, शुरुआती जांच से पता चलता है कि कंधमाल-गजपति बॉर्डर पर शिकार करने वाले संदिग्ध नेटवर्क सक्रिय हैं।