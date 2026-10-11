ट्रेन ने घसीटा, कोबरा ने डसा; ओडिशा में रील बनाते समय 2 की मौत

डिजिटल डेस्क, भुवनेश्वर। युवाओं का बीच रील बनाने का क्रेज खतरनाक होता जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों की जानें भी जा रही हैं। हाल ही में ओडिशा में ऐसा ही मामला देखने को मिला है, जहां रील बनाते समय 2 युवाओं की मौत हो गई।

पहला मामला, बौद का है, जहां शुक्रवार को 13 साल का एक ट्रेन के नीचे ट्रैक पर लेटकर रील बना रहा था, इसी दौरान ट्रेन से घसीटे जाने से उसकी मौत हो गई। उसे पहले भी चेतावनी दी गई थी।