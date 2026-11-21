जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा सतर्कता विभाग (विजिलेंस) ने 1.23 करोड़ रुपये से अधिक की सरकारी राशि के गबन के मामले में सतकोसिया वन्यजीव प्रभाग के वरिष्ठ सहायक अजय कुमार नायक को गिरफ्तार किया है। वह अनुगुल जिले में डीएफओ कार्यालय के स्थापना अनुभाग में वरिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत थे।

वित्तीय अनियमितता का खुलासा होने के बाद वह अक्टूबर 2026 से फरार थे। विजिलेंस की एक विशेष टीम ने उनकी गतिविधियों पर नजर रखी और गुरुवार रात अनुगुल शहर में उस समय उन्हें गिरफ्तार कर लिया, जब वह कार से अपने घर जा रहे थे।

1.23 करोड़ रुपये से अधिक के गबन की शिकायत सरकारी धन के 1.23 करोड़ रुपये से अधिक के गबन की शिकायत मिलने के बाद ओडिशा विजिलेंस ने मामले की विस्तृत जांच शुरू की थी। जांच में सामने आया कि अजय कुमार नायक ने स्थापना अनुभाग में तैनाती के दौरान सुनियोजित तरीके से सरकारी राशि का गबन किया।