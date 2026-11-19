जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा की धरती के नीचे बेशकीमती खनिज संपदा का विशाल भंडार छिपा हुआ है। राज्य के तीन जिलों में 3,338.79 किलोग्राम सोने का भंडार मिला है। वहीं, देवगढ़ और सुंदरगढ़ जिले में चांदी की मौजूदगी का पता चला है।

इतना ही नहीं, कालाहांडी जिले में 5,349 किलोग्राम माणिक्य (रूबी) पत्थर का भंडार होने की जानकारी सामने आई है। विधानसभा में विधायक सौभिक विश्वासाल के लिखित प्रश्न के उत्तर में खनन मंत्री विभूति भूषण जेना ने यह जानकारी दी। गोपुर-जालडीहा क्षेत्र में 191.06 किलोग्राम सोने का भंडार मंत्री की ओर से सदन में दिए गए आंकड़ों के मुताबिक, केन्दुझर, मयूरभंज और देवगढ़ जिले सोने के भंडार के मामले में महत्वपूर्ण हैं। केन्दुझर जिले के गोपुर-जालडीहा क्षेत्र में 191.06 किलोग्राम सोने का भंडार मिला है।

इसी तरह मयूरभंज जिले के मदनसाही-कंजिया क्षेत्र में 1,462.73 किलोग्राम सोना मौजूद है। सबसे अधिक 1,685 किलोग्राम सोने का भंडार देवगढ़ जिले के अडश क्षेत्र में होने की जानकारी दी गई है। इस प्रकार तीनों जिलों में कुल 3,338.79 किलोग्राम सोने का भंडार है।

दो जिलों में 2.387 मीट्रिक टन चांदी सोने के अलावा राज्य के दो जिलों में चांदी के भंडार का भी पता चला है। देवगढ़ जिले के अडश क्षेत्र में 0.638 मीट्रिक टन और सुंदरगढ़ जिले के सरगीपाली में 1.749 मीट्रिक टन चांदी मौजूद है। दोनों जिलों को मिलाकर चांदी का कुल भंडार 2.387 मीट्रिक टन बताया गया है।