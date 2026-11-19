जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। महाप्रभु श्रीजगन्नाथ मंदिर में गुरुवार को एक अप्रिय घटना के कारण कुछ समय के लिए आम श्रद्धालुओं का दर्शन बंद करना पड़ा। मंदिर के भीतर पैर फिसलने से एक सेवायत घायल हो गए। उनके सिर में चोट लगने से खून निकलने लगा और कलाहाट द्वार के पास रक्त के छींटे पड़ गए।

मंदिर की परंपरा के अनुसार, रक्त के छींटे पड़ने के बाद श्रीमंदिर में 'बड़ा महास्नान' की रस्म शुरू की गई। इस कारण आम श्रद्धालुओं के लिए दर्शन व्यवस्था रोक दी गई। घायल सेवायत की पहचान पुरी के बालीसाही स्थित बराही लेन निवासी मदन मोहन बेज के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार, गुरुवार सुबह मंगल आरती संपन्न होने के बाद भगवान के अवकाश और आगामी नीतियों की तैयारी चल रही थी।

इसी दौरान कलाहाट द्वार के पास अचानक मदन मोहन का पैर फिसल गया। संतुलन बिगड़ने से वह जमीन पर गिर पड़े। इस दौरान उनके सिर में चोट लग गई और खून बहने लगा। घटना के बाद मंदिर परिसर में तत्काल आवश्यक व्यवस्था की गई। घायल सेवायत को उपचार के लिए पुरी जिला मुख्य चिकित्सालय ले जाया गया, जहां उन्हें भर्ती कराया गया है। फिलहाल चिकित्सकों की निगरानी में उनका उपचार चल रहा है।