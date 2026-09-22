बिहार के बाद अब ओडिशा में शर्मनाक घटना: सड़क पर टूरिस्ट कपल से बदसलूकी, हिरासत में 2 आरोपी

पीटीआई, भुवनेश्वर। ओडिशा के ढेंकनाल जिले में स्थित प्रसिद्ध कपिलास शिव मंदिर जा रहे एक युवा पर्यटक जोड़े के साथ रास्ते में उत्पीड़न और मारपीट का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने तुरंत संज्ञान लेते हुए मंगलवार को दो लोगों को हिरासत में लिया है।

सूत्रों के मुताबिक, यह घटना हरी-भरी कपिलास पहाड़ियों की ओर जाने वाले एक सुनसान और एकांत रास्ते पर हुई। इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में स्पष्ट देखा जा सकता है कि कुछ असामाजिक तत्वों ने बाइक सवार इस जोड़े का रास्ता रोका।

आरोपियों ने युवक के साथ मारपीट शुरू कर दी, जबकि महिला इस दौरान लगातार मदद के लिए चीखती-पुकारती रही। पुलिस ने दर्ज की FIR ढेंकनाल के पुलिस अधीक्षक (एसपी) अभिनव सोनकर ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि सोशल मीडिया पर सामने आए इस वीडियो के आधार पर गोंदिया पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और मामले की गहन जांच की जा रही है।

2 संदिग्धों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया उन्होंने आगे बताया कि पुलिस की प्रारंभिक जांच के आधार पर दो संदिग्धों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। प्रथम दृष्टया पर्याप्त सबूत मिलने के बाद आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

जमुई से भी सामने आया ऐसा ही मामला गौरतलब है कि बिहार के जमुई में एक नाबालिग लड़के और लड़की के साथ हुए खौफनाक हमले के कुछ ही दिनों बाद उत्पीड़न का यह मामला सामने आया है। जमुई के पुलिस अधीक्षक विश्वजीत दयाल ने बताया कि यह वारदात 19 सितंबर की शाम को अंजाम दी गई थी।