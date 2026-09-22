जमुई छेड़खानी कांड के 2 आरोपियों का एनकाउंटर, गोली लगने से नंदन घायल; हरेराम का टूटा पैर
Jamui Police Encounter: जमुई में हाल की आपराधिक घटनाओं के बाद पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया, जिसमें ...और पढ़ें
HighLights
जमुई में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ की सूचना।
नंदन यादव के पैर में गोली लगी, हरेराम का पैर टूटा।
पुलिस ने कुल चार आरोपितों को हिरासत में लिया, पूछताछ जारी।
जागरण संवाददाता, जमुई। Jamui Police Encounter: बिहार के जमुई जिले में नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। मामले में फरार चल रहे 2 आरोपियों के एनकाउंटर की सूचना है।
पुलिस के साथ हुई इस मुठभेड़ में एक आरोपी के पैर में गोली लगने और दूसरे आरोपी का पैर टूटने की जानकारी सामने आ रही है।
मुठभेड़ के बाद दोनों आरोपियों को जमुई सदर अस्पताल ले जाया गया है। आरोपियों को अस्पताल ले जाए जाने का वीडियो भी सामने आया है।
पुलिस ने छेड़ा अभियान
बता दें कि बीते दिनों हुई छेड़खानी की घटना का वीडियो वायरल हुआ था। इसके बाद पुलिस प्रशासन ने अपराधियों के खिलाफ बड़ा और आक्रामक अभियान छेड़ा है।
आरोपितों की धरपकड़ के लिए जिले के विभिन्न संभावित ठिकानों पर चलाए गए सघन छापामारी की गई। इसी दौरान पुलिस और अपराधियों के बीच कथित तौर पर मुठभेड़ (एनकाउंटर) होने की सूचना सामने आई है।
पुलिस दे रही थी दबिश
सूत्रों से मिली प्राथमिक जानकारी के अनुसार, इस कार्रवाई के दौरान एक आरोपित के पैर में गोली लगी है, जबकि दूसरे का पैर टूट गया है।
बताया जाता है कि पुलिस टीम जब दबिश दे रही थी, तभी अपराधियों से आमना-सामना हो गया। इस दौरान हुई कार्रवाई में मुख्य रूप से नंदन यादव नामक आरोपित के पैर में गोली लगने की बात कही जा रही है।
वहीं, उसके साथी हरेराम यादव का पैर टूटने की जानकारी मिली है। हालांकि, मुठभेड़ की इस पूरी घटना को लेकर पुलिस के वरीय अधिकारियों की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।
दोनों घायलों को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती
घटना के तुरंत बाद पुलिस अभिरक्षा में घायल नंदन यादव और हरेराम यादव को उपचार के लिए जमुई सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है।
अस्पताल परिसर और इमरजेंसी वार्ड के आसपास एहतियातन भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है, ताकि सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह चाक-चौबंद रहे।
- मुठभेड़ स्थल: पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ कुंदर बराज के समीप हुई, जहां पुलिस टीम दबिश देने पहुंची थी।
- आरोपितों की स्थिति: पकड़े गए दोनों मुख्य आरोपित (नंदन यादव और हरेराम यादव) बालिग हैं।
- कार्रवाई: जवाबी कार्रवाई में नंदन यादव के पैर में गोली लगी और हरेराम यादव का पैर टूटा
- इलाज चल रहा है : दोनों को पुलिस अभिरक्षा में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
चार आरोपित हिरासत में, गुप्त स्थान पर पूछताछ जारी
सूत्रों के मुताबिक, पुलिस ने इस पूरी कार्रवाई के दौरान कुल चार आरोपितों को दबोचने में सफलता पाई है। एक आरोपित मंगलवार को पकड़ा गया, जबकि तीन को सोमवार को ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
पकड़े गए सभी संदिग्धों को किसी अज्ञात/सुरक्षित स्थान पर रखकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस अधिकारी वारदात की पूरी कड़ी जोड़ने, घटना में प्रयुक्त हथियारों की बरामदगी और इस गिरोह के बाकी संपर्कों का पता लगाने में जुटे हैं।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले की विधिवत तफ्तीश पूरी होने के बाद जल्द ही आधिकारिक तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विस्तृत जानकारी साझा की जाएगी।
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