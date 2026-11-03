ओडशा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कार से डेढ़ क्विंटल गांजा बरामद; तीन तस्कर गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, बारीपदा। मयूरभंज जिले में नशीले पदार्थों की तस्करी की घटनाएं दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। इसी बीच अवैध गांजा तस्करी पर रोक लगाने की दिशा में बारीपदा की भंजपुर थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है।

पुलिस ने लक्ष्मीपोसी पुलिस चौकी के अंतर्गत केंद्रीय विद्यालय के पास सुवर्णरेखा नहर मार्ग पर पीछा करते हुए गांजा तस्करी में इस्तेमाल की जा रही एक कार को पकड़ा और तीन अंतरराज्यीय गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया।

इसके साथ ही आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में गांजा, नकद रुपये और तस्करी में इस्तेमाल की जा रही एक महंगी कार जब्त की गई है।

घटनास्थल पर नाकाबंदी कर वाहनों की जांच शुरू

मिली जानकारी के अनुसार, भंजपुर पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि लक्ष्मीपोसी स्थित केंद्रीय विद्यालय के पास से एक कार में भारी मात्रा में नशीले पदार्थों की तस्करी की जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने तत्काल घटनास्थल पर नाकाबंदी कर वाहनों की जांच शुरू कर दी।