ओडिशा के भद्रक में मोबाइल ट्रैक कर रहे पुलिसकर्मियों को ट्रक ने कुचला एक की मौत

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा के भद्रक जिले के बासुदेवपुर इलाके में गुरुवार देर रात एक भीषण सड़क हादसे में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। मोबाइल चोरी के मामले की जांच और मोबाइल की लोकेशन ट्रैक करने के लिए पुरी से भद्रक पहुंचे तीन पुलिसकर्मियों को तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल दिया।

मृतक की पहचान दिव्य रंजन साहू (32) के रूप में हुई है। वहीं, घायल पुलिसकर्मियों में प्रशांत जेना (38) और हिमांशु राय (35) शामिल हैं। दोनों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बेहतर इलाज के लिए कटक रेफर कर दिया गया पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, पुरी पुलिस के तीनों कर्मचारी मोबाइल चोरी के एक मामले में मोबाइल की लोकेशन ट्रैक करते हुए भद्रक जिले के नायकाणीढीही थाना क्षेत्र के बीरस चौक पहुंचे थे। गुरुवार देर रात वे अपने काम में जुटे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार से आ रहा एक ट्रक चालक नियंत्रण खो बैठा और सीधे पुलिसकर्मियों को अपनी चपेट में ले लिया।