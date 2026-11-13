ओडिशा के भद्रक में मोबाइल ट्रैक कर रहे पुलिसकर्मियों को ट्रक ने कुचला एक की मौत
ओडिशा के भद्रक जिले में मोबाइल चोरी ट्रैक कर रहे तीन पुलिसकर्मियों को देर रात एक तेज रफ्तार ट्रक ने ...और पढ़ें
HighLights
भद्रक में मोबाइल ट्रैक कर रहे पुलिसकर्मियों का भीषण हादसा।
तेज रफ्तार ट्रक ने कुचला, एक पुलिसकर्मी की मौके पर मौत।
दो घायल पुलिसकर्मियों को बेहतर इलाज हेतु कटक रेफर।
जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा के भद्रक जिले के बासुदेवपुर इलाके में गुरुवार देर रात एक भीषण सड़क हादसे में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। मोबाइल चोरी के मामले की जांच और मोबाइल की लोकेशन ट्रैक करने के लिए पुरी से भद्रक पहुंचे तीन पुलिसकर्मियों को तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल दिया।
मृतक की पहचान दिव्य रंजन साहू (32) के रूप में हुई है। वहीं, घायल पुलिसकर्मियों में प्रशांत जेना (38) और हिमांशु राय (35) शामिल हैं। दोनों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
बेहतर इलाज के लिए कटक रेफर कर दिया गया
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, पुरी पुलिस के तीनों कर्मचारी मोबाइल चोरी के एक मामले में मोबाइल की लोकेशन ट्रैक करते हुए भद्रक जिले के नायकाणीढीही थाना क्षेत्र के बीरस चौक पहुंचे थे। गुरुवार देर रात वे अपने काम में जुटे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार से आ रहा एक ट्रक चालक नियंत्रण खो बैठा और सीधे पुलिसकर्मियों को अपनी चपेट में ले लिया।
हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों घायलों को तत्काल नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। वहां चिकित्सकों ने दिव्य रंजन साहू को मृत घोषित कर दिया। वहीं, दोनों गंभीर रूप से घायल पुलिसकर्मियों की हालत नाजुक देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए कटक रेफर कर दिया गया है।
पुलिस ने दुर्घटना की जांच शुरू कर दी है। इस घटना के बाद पुलिस महकमे में शोक की लहर दौड़ गई है।
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