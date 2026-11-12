ओडिशा के प्लस-2 छात्रों को बड़ी राहत, चक्रवात-बाढ़ के कारण परीक्षा फॉर्म भरने की तारीख बढ़ी; 14 नवंबर तक मौका

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा उच्चतर माध्यमिक शिक्षा परिषद (सीएचएसई) ने वर्ष 2027 में आयोजित होने वाली वार्षिक प्लस-2 परीक्षा के लिए आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 14 नवंबर कर दी है। यह सुविधा कला, विज्ञान, वाणिज्य और व्यावसायिक शिक्षा समेत सभी संकायों के विद्यार्थियों को मिलेगी।

हाल ही में आए चक्रवात और बाढ़ के कारण प्रभावित विद्यार्थियों को आवेदन प्रक्रिया पूरी करने में हुई परेशानी को देखते हुए परिषद ने यह निर्णय लिया है। पहले आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 12 नवंबर निर्धारित थी। अब विद्यार्थियों को आवेदन प्रक्रिया पूरी करने के लिए दो दिन का अतिरिक्त समय दिया गया है।

परिषद के इस फैसले से उन विद्यार्थियों को राहत मिलेगी, जो खराब मौसम और प्राकृतिक आपदा के कारण निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना आवेदन जमा नहीं कर पाए थे। 30 नवंबर तक सीसीटीवी और लाइव स्ट्रीमिंग की व्यवस्था अनिवार्य इधर, सीएचएसई ने आगामी प्लस-2 परीक्षा के सुचारु और पारदर्शी संचालन के लिए संबद्ध स्कूलों और कॉलेजों को 30 नवंबर तक सीसीटीवी कैमरे और लाइव स्ट्रीमिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।