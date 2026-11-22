जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा में औद्योगिक निवेश और कारोबार को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है।

कंपनियों के विलय, अधिग्रहण, विभाजन और पुनर्गठन की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए स्टांप शुल्क में विशेष रियायत देने का निर्णय लिया गया है।

इसके तहत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को 100 प्रतिशत स्टांप शुल्क से छूट मिलेगी। वहीं, बड़े उद्योगों और कंपनियों के लिए स्टांप शुल्क की अधिकतम देय राशि 50 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है।

इस संबंध में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 230 से 232 अथवा अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकरण से अनुमोदित कंपनियों के पुनर्गठन, विलय, विभाजन और पुनर्व्यवस्थापन से जुड़े दस्तावेजों पर यह छूट लागू होगी।