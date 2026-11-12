ओडिशा में विकास के दावों की खुली पोल! 229 गांवों में बिजली नहीं, 247 में नेटवर्क गायब; खाट पर ढोए जाते हैं मरीज

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा में विकास के तमाम दावों के बीच नयागढ़ जिले के सैकड़ों आदिवासी गांव आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। कहीं सड़क नहीं है तो कहीं बिजली और मोबाइल नेटवर्क का नामोनिशान नहीं है।

जिले के 107 गांवों तक सड़क या अन्य बुनियादी सुविधाएं नहीं पहुंची हैं, जबकि 229 गांव आज भी बिजली से वंचित हैं। यही नहीं, 247 गांवों में मोबाइल सेवा उपलब्ध नहीं है। जिला प्रशासन की ओर से हाईकोर्ट में दाखिल हलफनामे में यह चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है।

खबर प्रकाशित होने के बाद कुछ सुधार हुआ जिले के कुल 1,672 गांवों में से बड़ी संख्या में गांव आज भी विकास की मुख्यधारा से कटे हुए हैं। हालांकि, ओड़गांव ब्लॉक के दुर्गम नेपाल गांव की स्थिति में मीडिया में खबर प्रकाशित होने के बाद कुछ सुधार हुआ है।

प्रशासन ने सड़क, पेयजल और शिक्षा व्यवस्था बेहतर करने के लिए कदम उठाए हैं। सौर ऊर्जा परियोजना के माध्यम से बिजली भी पहुंचाई गई है। ग्रामीणों ने प्रशासन के प्रयासों का स्वागत किया है, लेकिन जिले के अन्य आदिवासी गांवों की स्थिति अब भी चिंताजनक बनी हुई है।

गणिया ब्लॉक के गांवों की हालत सबसे खराब जिले के गणिया ब्लॉक की बड़े सिलिंग पंचायत के आदिवासी गांव सबसे अधिक उपेक्षा के शिकार हैं। बुरियापाजू, सेरेंडा, बेदाड़ी, डमाघाटी, कुमुरी, तुड़ुंगी, कुचुमरा, ओसामस्का, तालाबारी, धौराबणी, बलिया झर, ढिपिसाही, सेकेटापल्ली, भालियापदर और मूषीगुड़ा जैसे गांवों में सड़क, बिजली और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाएं अब भी सपना बनी हुई हैं। मोबाइल नेटवर्क की सुविधा भी नहीं है। ग्रामीणों को वन भूमि का पट्टा तक नहीं मिला है।

इन समस्याओं को लेकर भारतीय विकास परिषद ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। इससे पहले गणिया ब्लॉक के सालपगंडा, मूषीगुड़ा और खंडपड़ा के साधुआपल्ली गांव की समस्याओं पर हाईकोर्ट की दो सदस्यीय पीठ में सुनवाई हो चुकी है।

पंचायतीराज विभाग के प्रमुख सचिव ने अदालत में हलफनामा दाखिल कर तीनों गांवों में पेयजल की व्यवस्था करने का भरोसा दिया है। बिजली आपूर्ति के लिए ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव को भी निर्देशित किया गया है। परिषद के जिला अध्यक्ष निरंजन दास ने इसकी जानकारी दी।

बीमार पड़ने पर खाट पर ढोए जाते हैं मरीज दशपल्ला ब्लॉक में भी आदिवासी गांवों की स्थिति बदतर है। घुगुड़ी पंचायत के जानीसाही समेत कई गांवों तक पहुंचने के लिए सड़क नहीं है। किसी ग्रामीण के बीमार पड़ने पर उसे खाट पर लादकर स्वास्थ्य केंद्र ले जाना पड़ता है। पेयजल की समस्या के कारण लोग बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। गांव में आंगनबाड़ी केंद्र भी नहीं है। बच्चों को पढ़ाई के लिए करीब दो किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है।