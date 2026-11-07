ओडिशा के 7 विश्वविद्यालयों की बदलेगी तस्वीर, नैक नवीनीकरण और 1400 प्रोफेसरों की भर्ती तेज

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। राज्य के सात विश्वविद्यालयों में नैक (राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद) प्रत्यायन के नवीनीकरण को लेकर ओडिशा सरकार सक्रिय हो गई है। उच्च शिक्षा विभाग ने संबंधित विश्वविद्यालयों को पत्र लिखकर नवीनीकरण की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया है। सरकार ने इसके लिए विश्वविद्यालयों को हरसंभव सहयोग देने का भरोसा भी दिया है।

नवीनीकरण की प्रक्रिया जिन सात विश्वविद्यालयों में तेज की गई है, उनमें ओड़िया विश्वविद्यालय, मां माणिकेश्वरी विश्वविद्यालय, विक्रम देव विश्वविद्यालय, राजेंद्र विश्वविद्यालय, धरनीधर विश्वविद्यालय, मधुसूदन विधि विश्वविद्यालय और श्रीजगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय शामिल हैं। उच्च शिक्षा मंत्री सूर्यवंशी सूरज ने बताया कि इस संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के साथ भी संपर्क किया जा रहा है। विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक गुणवत्ता और संस्थागत व्यवस्था को मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता है। दो माह में पूरी होगी नियुक्ति प्रक्रिया मंत्री ने बताया कि राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। लंबे समय से विश्वविद्यालयों में नेतृत्व के स्तर पर रिक्तियां बनी हुई थीं। अब शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए भी बड़े स्तर पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गई है।