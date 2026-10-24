ओडिशा में दशहरा मेला देखने आई नाबालिग से पिता के दोस्त ने किया रेप, पुलिस ने भेजा जेल

जागरण संवाददाता, राउरकेला। रिश्तों को शर्मसार करने वाली एक अमानवीय और लज्जाजनक घटना राजगांगपुर थाना क्षेत्र में सामने आई है, जहां विश्वास की हत्या करते हुए एक पिता के दोस्त ने 13 वर्षीय मासूम को अपनी हवस का शिकार बना लिया।

आरोपित ने नाबालिग के साथ लगातार दो दिन तक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। मामले की शिकायत मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कामांध आरोपित को गिरफ्तार कर कोर्ट चालान कर दिया है। इस घटना से इलाके में भारी आक्रोश है।

पिता के साथ गई थी मेला देखने प्राप्त जानकारी के अनुसार, सुंदरगढ़ सदर थाना क्षेत्र की रहने वाली नाबालिग अपने माता-पिता के साथ राजगांगपुर में दशहरा का मेला देखने गई थी। वहां वे पिता के एक दोस्त के घर पर रुके थे। मेला देखने के बाद माता-पिता किशोरी को दोस्त के घर छोड़कर वापस अपने गांव लौट आए।

चूंकि स्कूल की छुट्टियां थीं, इसलिए किशोरी भी दो दिन वहां रुकने के लिए राजी हो गई थी। इसका फायदा उठाते हुए रात के समय आरोपित ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। डर और शर्म के कारण मासूम ने शुरुआत में किसी को कुछ नहीं बताया।