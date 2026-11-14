Odisha Board Exam Date: मैट्रिक परीक्षा की तारीखों का एलान! 12 मार्च से शुरू होंगे एग्जाम

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। मैट्रिक परीक्षा की समय-सारिणी जारी कर दी गई है। माध्यमिक शिक्षा परिषद (बीएसई), ओडिशा की ओर से शुक्रवार को इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी की गई। इसके अनुसार, आगामी 12 मार्च से मैट्रिक की परीक्षा शुरू होगी, जो 27 मार्च तक चलेगी।

बोर्ड की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार, 12 मार्च को मातृभाषा की परीक्षा होगी। इसके बाद 15 मार्च को विज्ञान, 17 मार्च को गणित और 19 मार्च को सामाजिक विज्ञान की परीक्षा आयोजित की जाएगी। वहीं, 24 मार्च को अंग्रेजी, 25 मार्च को हिंदी तथा 27 मार्च को संस्कृत, फारसी और व्यावसायिक शिक्षा की परीक्षा होगी।