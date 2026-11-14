बंगाल की खाड़ी में फिर मंडराया चक्रवात 'अकवान' का खतरा, 18 नवंबर से ओडिशा में भारी बारिश का अनुमान

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। धान की फसल पककर तैयार है। कुछ ही दिनों में कटाई शुरू होने वाली है। ऐसे समय में संभावित चक्रवात ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। किसानों को तेज हवा और लगातार बारिश का डर सता रहा है। यदि चक्रवात आया तो खेतों में खड़ी फसल बर्बाद हो सकती है।

अभी चक्रवात अर्नब और उसके बाद आई बाढ़ व भूस्खलन की तबाही से लोग उबरे भी नहीं हैं कि बंगाल की खाड़ी में एक और चक्रवात के संकेत मिलने लगे हैं। दक्षिण ओडिशा और तटीय इलाकों में असर हालांकि, संभावित चक्रवात की दिशा और तीव्रता को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। इसके बावजूद अधिकांश मौसम मॉडल अनुमान लगा रहे हैं कि इस बार भी चक्रवात आंध्र प्रदेश के तट की ओर बढ़ सकता है। सीधे ओडिशा से नहीं टकराने की स्थिति में भी राज्य पूरी तरह खतरे से बाहर नहीं होगा।

खासकर दक्षिण ओडिशा और तटीय इलाकों में इसका असर पड़ सकता है। थोड़ी सी बारिश भी खेतों में खड़ी फसल को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। संभावित खतरे को देखते हुए राज्य सरकार ने भी तैयारी शुरू कर दी है। स्थिति पर नजर रखने के लिए अगले दो दिनों तक विशेष राहत आयुक्त (एसआरसी) का कार्यालय खुला रहेगा।

बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी में शुक्रवार को कम दबाव का क्षेत्र बना है। इसके उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ने और अगले 24 घंटे के भीतर अधिक स्पष्ट कम दबाव के क्षेत्र में तब्दील होने की संभावना है। 15 नवंबर को यह अवदाब का रूप ले सकता है। इसके बाद इसकी दिशा उत्तर-उत्तर-पश्चिम रहने का अनुमान है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आइएमडी) ने भी बंगाल की खाड़ी में संभावित चक्रवात बनने के संकेत दिए हैं।

प्रारंभिक पूर्वानुमान के अनुसार, 16 नवंबर की शाम तक मध्य बंगाल की खाड़ी में चक्रवात का रूप ले सकता है। फिलहाल आइएमडी का पूर्वानुमान इसी तक सीमित है। इस संभावित चक्रवात का नाम 'अकवान' होगा। यह ईरानी नाम है, जिसका अर्थ 'दुष्ट बुद्धि' (इविल माइंड) है।

18 नवंबर से ओडिशा में बारिश की संभावना भुवनेश्वर मौसम विज्ञान केंद्र के ताजा बुलेटिन के अनुसार, 18 नवंबर से ओडिशा में बारिश होने की संभावना है। शुरुआत में उत्तर तटीय ओडिशा, उससे सटे जिलों, दक्षिण तटीय ओडिशा और दक्षिणी ओडिशा के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। एक-दो स्थानों पर भारी बारिश की भी आशंका है।

19 नवंबर को गंजाम से बालेश्वर तक के तटीय जिलों और आसपास के कुछ इलाकों में बारिश होने का अनुमान है। गंजाम, गजपति, पुरी और रायगड़ा में भारी बारिश हो सकती है। कुछ जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की आशंका है। इसके बाद भी राज्य में बारिश का दौर जारी रह सकता है।

आंध्र तट की ओर बढ़ने का अनुमान विभिन्न मौसम मॉडल के आकलन के अनुसार, चक्रवात के आंध्र प्रदेश के तट से टकराने की संभावना अधिक है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि यदि यह दक्षिण आंध्र के तट की ओर बढ़ता है तो ओडिशा में इसका असर कम रहेगा। लेकिन उत्तर आंध्र तट की ओर बढ़ने पर दक्षिण और तटीय ओडिशा में इसका प्रभाव अधिक हो सकता है।

आमतौर पर चक्रवात के लैंडफॉल के दाहिनी ओर के क्षेत्रों में अधिक बारिश होती है। ऐसे में यदि चक्रवात उत्तर आंध्र के तट पर पहुंचता है तो ओडिशा में भारी बारिश हो सकती है। इसे लेकर किसान सबसे अधिक चिंतित हैं।

राज्य के अधिकांश जिलों में धान की फसल पक चुकी है। इस समय तेज हवा या लगातार बारिश होने से खेतों में पकी धान की बालियां झड़ सकती हैं। तेज हवा से फसल खेतों में गिर गई तो पूरी मेहनत बर्बाद हो सकती है। धान के साथ सब्जियों की खेती पर भी खतरा मंडरा रहा है।

मछलीपट्टनम के पास टकराने की संभावना सोआ के जलवायु एवं पर्यावरण केंद्र (सीईसी) के निदेशक डॉ. शरत चंद्र साहू के अनुसार, कुछ मौसम मॉडल 16 नवंबर को चक्रवात बनने का अनुमान लगा रहे हैं, जबकि कुछ अन्य मॉडल में 18 नवंबर को इसकी संभावना जताई गई है। संभावित चक्रवात के आंध्र प्रदेश की ओर बढ़ने की आशंका अधिक है। यह मछलीपट्टनम के पास तट से टकरा सकता है।

उन्होंने कहा कि यदि ऐसा होता है तो चक्रवात के अधिक शक्तिशाली होने की संभावना कम है। इसका ओडिशा पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ सकता है। राज्य में बादल छाए रहने के साथ दक्षिणी हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। हालांकि, यदि चक्रवात विशाखापत्तनम के पास तट से टकराता है तो ओडिशा में इसका प्रभाव बढ़ सकता है।

17 से 19 नवंबर के बीच दक्षिण ओडिशा में असर विभिन्न मौसम मॉडलों का विश्लेषण करने के बाद कृषि मौसम विशेषज्ञ प्रो. सुरेंद्रनाथ पशुपालक ने बताया कि 17-18 नवंबर के आसपास चक्रवात उत्तर आंध्र-दक्षिण ओडिशा तट (विशाखापत्तनम से गोपालपुर के बीच) पहुंच सकता है। तट के करीब आने पर इसकी तीव्रता कुछ कम हो सकती है।

उन्होंने कहा कि 17 से 19 नवंबर के बीच दक्षिण और तटीय ओडिशा में इसका प्रभाव पड़ सकता है। गजपति, गंजाम, रायगड़ा और कोरापुट में हल्की से मध्यम बारिश तथा एक-दो स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। तटीय इलाकों में 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। हवा के झोंकों की गति 55 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है।