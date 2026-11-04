84 लाख के मुआवजे के बदले मांगी 15% घूस, ओडिशा में स्पेशल लैंड एक्विजिशन ऑफिसर रिश्वत लेते धराया

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए विजिलेंस ने संबलपुर-तालचेर रेलवे परियोजना के विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी अजय कुमार गरनायक को 3.10 लाख रुपये रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार किया है।

आरोप है कि अधिकारी ने एक जमीन मालिक को 84.62 लाख रुपये का मुआवजा दिलाने के एवज में 5.10 लाख रुपये रिश्वत मांगी थी। इसमें से दो लाख रुपये वह पहले ही ले चुका था।

विजिलेंस के अनुसार, गरनायक ने जमीन मालिक से मुआवजे की कुल राशि का 15 प्रतिशत रिश्वत के रूप में मांगा था। बाद में बातचीत के बाद यह रकम 5.10 लाख रुपये तय हुई।

आरोप है कि अधिकारी ने 27 अक्टूबर को पहली किस्त के रूप में दो लाख रुपये ले लिए थे। इसके बाद शेष 3.10 लाख रुपये के लिए जमीन मालिक पर लगातार दबाव बना रहा था।

तीसरी रेल लाइन के भूमि अधिग्रहण का दिखाया डर

रिश्वत की शेष राशि नहीं देने पर अधिकारी ने जमीन मालिक को परेशान करने की धमकी दी थी। उसने आगामी तीसरी रेल लाइन परियोजना के लिए होने वाले भूमि अधिग्रहण का हवाला देकर भी शिकायतकर्ता को डराने की कोशिश की। इससे परेशान होकर जमीन मालिक ने विजिलेंस में शिकायत दर्ज कराई।