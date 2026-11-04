निवेश के नाम पर ₹122 करोड़ की ठगी मामला: EOW के बाद अब ED का एक्शन, ओडिशा-बंगाल में 10 जगहों पर छापा

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को करीब 122 करोड़ रुपये की कथित वित्तीय धोखाधड़ी के मामले में ओडिशा और पश्चिम बंगाल में 10 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। कटक, भुवनेश्वर, अनुगुल, मयूरभंज और कोलकाता समेत कई स्थानों पर ईडी की टीमें तलाशी अभियान चला रही हैं।

कल्पना फाइनेंस सर्विसेज पर हजारों लोगों से ठगी का आरोप जानकारी के अनुसार, ईडी की तीन सदस्यीय टीम दो बैंक अधिकारियों और पुलिसकर्मियों के साथ मयूरभंज जिले के उदला क्षेत्र के बिसौल गांव में कल्पना फाइनेंस सर्विसेज के ओडिशा प्रमुख ईश्वर बिंदहानी के आवास पर तलाशी ले रही है। इसके अलावा दो बैंक अधिकारियों और कंपनी से जुड़े अन्य लोगों के ठिकानों पर भी छापेमारी की जा रही है।

आरोप है कि कंपनी ने आकर्षक रिटर्न और आर्थिक लाभ का प्रलोभन देकर ओडिशा और पश्चिम बंगाल के लोगों से बड़ी रकम जमा कराई थी। कंपनी ने अलग-अलग स्थानों पर कई शाखाएं खोल रखी थीं, जबकि इसका मुख्य कार्यालय ओडिशा में था।

कंपनी से जुड़े आरोपित एजेंट और निदेशक के रूप में काम करते थे। वे विभिन्न निवेश योजनाओं का लालच देकर लोगों को पैसा लगाने के लिए प्रेरित करते थे। आशंका है कि ओडिशा और पश्चिम बंगाल के हजारों लोग इस कथित ठगी के शिकार हुए हैं।