ओडिशा में बेघर और भूमिहीनों को मिलेगा अपना घर, 9 शहरों में 10 हजार परिवारों को आवास

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। शहरी क्षेत्रों में रहने वाले गरीबों, बेघर और भूमिहीन परिवारों को अपना घर उपलब्ध कराने की दिशा में ओडिशा सरकार ने पहल तेज कर दी है।

किफायती आवास भागीदारी (एएचपी) योजना के तहत राज्य के नौ शहरी क्षेत्रों में 10 हजार परिवारों को आवास उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।

इसमें बस्तियों में रहने वाले बेघर, भूमिहीन और बुजुर्गों को प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार का जोर केवल आवास उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि इन वर्गों के जीवन स्तर में सुधार लाने पर भी है।

गृह निर्माण एवं नगर विकास विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव उषा पाढ़ी की अध्यक्षता में उन्नति भवन में ओडिशा लिवेबल हैबिटेट मिशन (ओएलएचएम) की तीसरी कार्यकारी समिति की बैठक हुई।

इसमें किफायती आवास योजना की प्रगति, वित्तीय प्रबंधन और प्रशासनिक मामलों की समीक्षा की गई। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि आवास योजनाओं का क्रियान्वयन समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित किया जाए, ताकि पात्र परिवारों को निर्धारित समय के भीतर लाभ मिल सके।

उन्होंने स्पष्ट किया कि योजनाएं केवल कागजों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि उनका लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचना चाहिए। बेघर और बुजुर्गों की जरूरतों पर रहेगा जोर बैठक में मुख्यमंत्री स्मार्ट सिटी मिशन के तहत प्रस्तावित योजनाओं और कार्यक्रमों के दिशा-निर्देशों को जल्द अंतिम रूप देने पर भी चर्चा हुई। उषा पाढ़ी ने कहा कि शहरी क्षेत्रों के असहाय और वंचित वर्गों की आवास संबंधी जरूरतों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसके लिए बेघर, भूमिहीन परिवारों और बुजुर्गों को ध्यान में रखकर लक्षित योजनाएं तैयार करने पर जोर दिया गया।