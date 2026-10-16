ओडिशा छात्रसंघ चुनाव में ABVP का डंका, 117 कॉलेजों में लहराया परचम; बीसीजेडी और कांग्रेस पस्त

शेषनाथ राय, भुवनेश्वर। ओडिशा में 2024 के आम चुनाव के बाद छात्रसंघ चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा वाले छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) का दबदबा देखने को मिला। एबीवीपी ने कई प्रमुख कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में जीत दर्ज की।

नवीन पटनायक की विचारधारा वाले बीजू छात्र जनता दल (बीसीजेडी) को उत्कल विश्वविद्यालय में निराशा हाथ लगी और वह यहां खाता भी नहीं खोल सका। हालांकि, रमा देवी महिला विश्वविद्यालय में बीसीजेडी ने जीत हासिल की। कांग्रेस की छात्र इकाई को भी चुनाव में निराशा हाथ लगी।

37 कॉलेजों में से 117 में एबीवीपी की जीत जानकारी के मुताबिक, 12 विश्वविद्यालयों और 325 महाविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव हुए। गुरुवार को नतीजे घोषित किए गए। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, कुल 337 कॉलेजों में से 117 में एबीवीपी ने जीत दर्ज की। बीसीजेडी को 71 सीटें मिलीं, जबकि एनएसयूआई ने दो सीटें जीतीं। निर्दलीय उम्मीदवारों ने 16 सीटों पर बाजी मारी।

उत्कल विश्वविद्यालय के नतीजों पर सबकी निगाहें थीं। आधी रात के आसपास घोषित परिणामों में एबीवीपी ने अध्यक्ष और सचिव पद पर कब्जा किया। उत्कल विश्वविद्यालय के अलावा बीजेबी कॉलेज, राजधानी कॉलेज और संबलपुर स्थित गंगाधर मेहर विश्वविद्यालय में भी एबीवीपी ने प्रमुख पदों पर जीत दर्ज की। इन संस्थानों में मिली जीत से एबीवीपी समर्थकों में उत्साह है।