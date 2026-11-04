ओडिशा में तैयार हो रही हॉकी की नई पौध, 17 जिलों में 33 ग्रासरूट सेंटरों से संवर रहा भविष्य

शेषनाथ राय, भुवनेश्वर। ओडिशा में हॉकी को नई ऊंचाई देने के लिए जमीनी स्तर से प्रतिभाओं को तराशने की व्यवस्थित पहल अब रंग ला रही है। राज्य में बच्चों को शुरुआती प्रशिक्षण देने से लेकर उन्हें राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी बनाने और रोजगार उपलब्ध कराने तक का मजबूत इकोसिस्टम तैयार किया गया है।

इस व्यवस्था में ओडिशा नोवल टाटा हॉकी हाई परफॉर्मेंस सेंटर (ओएनटीएचएचपीसी) अहम भूमिका निभा रहा है। टाटा स्टील और टाटा ट्रस्ट्स के संयुक्त उपक्रम हॉकी ऐस फाउंडेशन के तत्वावधान में संचालित यह केंद्र लड़के और लड़कियों दोनों को उच्चस्तरीय प्रशिक्षण दे रहा है।

17 जिलों में 33 ग्रासरूट सेंटर वर्ष 2019 में लड़कियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के साथ इस केंद्र की शुरुआत हुई थी। 2020 में सुंदरगढ़ में आठ ग्रासरूट प्रशिक्षण केंद्र स्थापित कर प्रतिभाओं की तलाश शुरू की गई। 2021 में लड़कों का प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शुरू हुआ।

धीरे-धीरे इस पहल का विस्तार सुंदरगढ़, संबलपुर, छत्रपुर और जाजपुर समेत राज्य के विभिन्न हिस्सों में हुआ। वर्तमान में 17 जिलों में 33 ग्रासरूट सेंटर और 11 ग्रास पिच सेंटर संचालित किए जा रहे हैं। इनके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को भी हॉकी का प्रशिक्षण और आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है।

करीब 70 बच्चों को प्रशिक्षण दिया जा रहा केंद्र में फिलहाल करीब 70 बच्चों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इनमें 35 लड़के और 35 लड़कियां आवासीय प्रशिक्षण व्यवस्था के तहत शामिल हैं। खिलाड़ियों को रहने, खाने, शिक्षा, खेल सामग्री और अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।

प्रशिक्षण व्यवस्था में एक हेड कोच, चार सहायक कोच और एक गोलकीपर कोच समेत छह प्रशिक्षक तैनात हैं। इसके अलावा करीब 30 सदस्यीय सहयोगी स्टाफ खिलाड़ियों की देखभाल और प्रशिक्षण व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने में जुटा है। चार से पांच साल तक प्रशिक्षण खिलाड़ियों को उनकी उम्र और क्षमता के अनुसार चार से पांच साल तक प्रशिक्षण दिया जाता है। आठ से 16 वर्ष के बच्चों को ग्रासरूट स्तर पर तैयार किया जाता है, जबकि 16 से 19 वर्ष के खिलाड़ियों को आवासीय उच्चस्तरीय प्रशिक्षण दिया जाता है।

इस दौरान तकनीक, रणनीति, शारीरिक क्षमता और वैज्ञानिक प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसके बाद खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय शिविर, सीनियर स्तर की प्रतियोगिताओं और खेल कोटे से रोजगार के रास्ते खुलते हैं। 23 खिलाड़ियों को विभिन्न विभागों में रोजगार इस पहल का असर खिलाड़ियों की उपलब्धियों में भी दिख रहा है। वर्ष 2019 से अब तक केंद्र के 22 कैडेट का जूनियर हॉकी इंडिया कैंप के लिए चयन हो चुका है। इनमें 11 लड़के और 11 लड़कियां शामिल हैं। वर्ष 2024 में दो, 2025 में पांच और 2026 में सात खिलाड़ियों को भारतीय शिविर में जगह मिली।

हॉकी इंडिया लीग की वापसी के बाद पिछले दो वर्षों में 15 लड़कों और छह लड़कियों को विभिन्न फ्रेंचाइजी टीमों की ओर से खेलने का अवसर मिला है। वहीं, 23 खिलाड़ियों को विभिन्न विभागों में रोजगार मिल चुका है। 2025 और 2026 में लगातार चैंपियन ग्रासरूट स्तर पर भी ओडिशा के खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा साबित की है। अंडर-14 लड़कों की टीम ने 2025 और 2026 में लगातार दो बार अखिल भारतीय केडी सिंह बाबू टूर्नामेंट का खिताब जीता। अंडर-16 टीम 2025 में एसएनबीपी टूर्नामेंट की उपविजेता रही।