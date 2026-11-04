स्मार्टफोन हैं पर सिग्नल नहीं: मयूरभंज में 251 गांवों में नेटवर्क नदारद, OTP और एंबुलेंस के लिए भटक रहे ग्रामीण

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। देश तेजी से डिजिटल इंडिया की ओर बढ़ रहा है। सरकारी योजनाओं से लेकर पढ़ाई, इलाज और बैंकिंग तक की सुविधाएं ऑनलाइन हो रही हैं, लेकिन ओडिशा के मयूरभंज जिले के सैकड़ों गांव आज भी नेटवर्क के लिए तरस रहे हैं।

ग्रामीणों के हाथ में स्मार्टफोन तो है, लेकिन मोबाइल नेटवर्क नहीं होने से वह उनके किसी काम का नहीं है। स्थिति यह है कि मोबाइल पर नेटवर्क पाने के लिए लोगों को पेड़ों और पहाड़ियों पर चढ़ना पड़ता है। जिले के 721 गांवों में मोबाइल नेटवर्क की समस्या है। इनमें 251 गांव ऐसे हैं, जहां नेटवर्क पूरी तरह नदारद है, जबकि 401 गांवों में कमजोर नेटवर्क के कारण इंटरनेट सेवा सुचारु रूप से नहीं मिल पा रही है।



मयूरभंज जिले की 404 पंचायतों के अंतर्गत 4,006 गांव आते हैं। डिजिटल सेवाओं पर बढ़ती निर्भरता के बीच नेटवर्क की कमी ग्रामीणों के लिए बड़ी मुसीबत बन गई है।