जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। हॉकी इंडिया के चुनाव को लेकर ओडिशा हाईकोर्ट से बुधवार को बड़ा झटका लगा है। अदालत ने चुनाव प्रक्रिया पर लगाई गई अंतरिम रोक हटाने की हॉकी इंडिया की याचिका खारिज कर दी।

इसके साथ ही चुनाव पर रोक बरकरार रहेगी। अदालत ने स्पष्ट किया है कि मामले की अगली सुनवाई गुण-दोष के आधार पर होगी।

दरअसल, हॉकी एसोसिएशन ऑफ ओडिशा हॉकी इंडिया का स्थायी सदस्य है। इसके बावजूद हॉकी इंडिया ने ओडिशा की स्थायी सदस्यता समाप्त कर उसे सहयोगी सदस्य बनाने का नोटिस जारी किया था।

इतना ही नहीं, चुनाव प्रक्रिया से ओडिशा हॉकी संघ को बाहर करने के लिए कारण बताओ नोटिस भी दिया गया था।

इस कार्रवाई को चुनौती देते हुए हॉकी एसोसिएशन ऑफ ओडिशा ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। संघ की ओर से अदालत में दलील दी गई कि स्थायी सदस्यता को सहयोगी सदस्यता में बदलने का हॉकी इंडिया का कदम स्वीकार्य नहीं है।