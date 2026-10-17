ओडिशा के नए राज्यपाल के शपथग्रहण में झारखंड से आएंगे 300 गेस्ट, आज भुवनेश्वर पहुंचेंगे ब्रजमोहन

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा के नवनियुक्त राज्यपाल ब्रजमोहन राम आज शनिवार दोपहर भुवनेश्वर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। उनके साथ झारखंड से करीब 300 अतिथियों के भी आने की सूचना है।

राज्यपाल 18 अक्टूबर को पद एवं गोपनीयता की शपथ लेंगे। इसे लेकर ओडिशा लोकभवन की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

18 अक्टूबर को पूर्वाह्न 11 बजे लोकभवन के नवनिर्मित अभिषेक हाल में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होगा। इस दौरान ओडिशा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस हरीश टंडन नवनियुक्त राज्यपाल ब्रजमोहन राम को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे।

समारोह में मुख्यमंत्री और नवीन पटनायक होंगे शामिल

शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, नेता प्रतिपक्ष नवीन पटनायक, मंत्रिमंडल के सभी सदस्य, सांसद, विधायक तथा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के शामिल होने का कार्यक्रम है।